Caterham по-итальянски: Camal Super**GA с углепластиковым кузовом за 300 тысяч евро

Студию Camal основал в 2008 году автомобильный дизайнер Алессандро Каморали (прежде работал в Bertone, Fiat и Ferrari), она уже прославилась несколькими необычными проектами вроде гибридного конно-электрического экипажа Viva и лакшери-седана Aznom Palladium на базе пикапа Ram 1500. В числе последних проектов, сделанных для стороннего заказчика, значится также элегантное среднемоторное купе Bermat GT, а Super**GA — собственная инициатива туринской студии.

Необычное название можно трактовать двояко. Кому-то больше понравится провокационная «суперфига», другим географическая ассоциация: в пригороде Турина есть извилистая улица Superga, ведущая через лес на холм высотой 433 м к одноимённой базилике, раньше на этом серпантине проводились гонки на время.



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Super**GA — это попытка современной интерпретации классического Lotus Seven, прямым наследником которого является Caterham Seven, причём компания Caterham Cars всячески пестует олдскульный дизайн этих спорткаров, так что они и сегодня выглядят почти так же, как в 70-х. Super**GA, наоборот, с первого взгляда даёт понять, что он детище XXI века: обтекаемый корпус из углепластика прячет задние колёса и выставляет напоказ передние, чтобы сохранить стиль классического родстера, при этом у передних колёс нет даже крыльев.

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Радиаторная решётка с рисунком в виде воронки имеет светодиодные контур и сердцевину. Под решёткой разместился углепластиковый сплиттер. Выхлоп выведен за передние колёса — патрубки находятся на фигурных углепластиковых порогах. Ветровое стекло очень низкое — ездить придётся в шлема, вместо зеркал заднего вида установлены камеры. За подголовниками кресел установлены индивидуальные обтекатели. Корму венчают развитый диффузор и овальный концентрический фонарь, напоминающий жерло реактивного двигателя.



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Салон тоже намного более современный, чем у Caterham Seven: комфортные кресла с кожаной обивкой, мультифункциональный руль, на передней панели — три экрана, приборная часть стилизована под два аналоговых циферблата. Механизм переключения передач помещён в прозрачный тоннель, чтобы можно было наслаждаться его технической эстетикой, а под ним находится баллон с закисью азота, который мы вряд ли увидим на серийной версии.



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Техническая начинка — такая же как у топового Caterham Seven 485 для континентальной Европы (в Великобритании топ-версия носит индекс 620 и она мощнее). 2,0-литровый 240-сильный бензиновый двигатель Ford Duratec состыкован с 5-ступенчатой МКП, которая передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики Super**GA не объявлены, но, полагаем, они примерно такие же, как у Caterham Seven 485: разгон до «сотни» за 3,4 с, максимальная скорость — 225 км/ч. Caterham весит чуть более 500 кг и Super**GA вряд ли окажется тяжелее даже с учётом богатого оснащения электроникой — лишние килограммы компенсирует углепластиковый кузов.



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Camal Studio задумала Super**GA как мелкосерийный проект с ценником около 300 тысяч евро за экземпляр, но конкретный тираж и сроки поставок пока не названы. Между тем исходный Caterham Seven 485 стоит сейчас от 48 995 евро.

