Changan ещё раз освежил CS55 Plus: новый салон, иная внешность, но прежняя техника

Полноценная премьера этой новинки, которая готовится в скором времени выйти на китайский рынок, состоится в рамках автосалона в Чэнду.

Паркетник Changan CS55 Plus появился в 2019 году, а уже в 2021-м он сменил поколение. Кстати, этот автомобиль сейчас представлен в том числе на российском рынке, здесь он продаётся под названием Uni-S. Рестайлинг модель, предназначенная для домашнего рынка, пережила в сентябре 2023-го, при этом в компании считают, что это была ещё одна смена генерации. Теперь поднебесный производитель рассекретил ещё раз обновлённый CS55 Plus, но, конечно же, назвал его четвёртым поколением.

На фото: обновлённый кроссовер Changan CS55 Plus

В ходе обновления Changan CS55 Plus в очередной раз изменили внешность. Так, кроссовер получил новую головную оптику: фары T-образной формы соединены между собой тонкой светящейся полоской. Ниже расположена новая радиаторная решётка, которая по-прежнему не имеет рамки и окрашена в цвет кузова, но теперь её рисунок выполнен в виде горизонтально вытянутых сот. В верхней части находится слегка изменённый логотип бренда.

В нижней части переднего бампера находится лаконичный шестиугольный воздухозаборник с довольно массивной рамкой из чёрного пластика. Боковины у модели остались практически прежними: на месте хромированная окантовка бокового остекления и аналогичная линия в нижней части дверей, а также обычные дверные ручки, но при этом с передних крыльев исчезли декоративные вставки.

Корму украсили новыми фонарями, которые теперь выполнены в виде единого элемента, проходящего через всю ширину кормы, со светящейся полосой и эмблемой марки по центру. Нижняя часть заднего бампера тоже оформлена иначе – её снабдили парой хромированных многоугольных патрубков выхлопной системы и аналогичной изогнутой декоративной линией.

Габаритная длина посвежевшего кроссовера равна 4550 мм (на 11 мм больше дореформенной версии), ширина – 1868 мм (на 3 мм больше), высота – 1675 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями осталось прежним и составляет 2656 мм. Changan CS55 Plus в ходе рестайлинга получил пересмотренный салон. Теперь на новой передней панели располагается дисплей, объединяющий в себе виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,6 дюйма.

На фото: салон обновлённого кроссовера Changan CS55 Plus

Ещё в списке обновок интерьера числятся другие дефлекторы вентиляции, новая центральная консоль с рядом физических кнопок, устройством для беспроводной зарядки смартфонов и подстаканниками. Помимо этого, посвежевший CS55 Plus снабдили новым, на этот раз почти круглым трёхспицевым рулевым колесом с сенсорными кнопками. Кроссовер получил панорамную крышу, а передние сидения, вероятно, снабдили подогревом, а также функциями вентиляции и массажа.

1 / 2 2 / 2

Судя по данным китайских СМИ, техника осталась прежней. Речь идёт о 1,5-литровом турбомоторе Blue Whale, максимальная мощность которого составляет 192 л.с., а крутящий момент – 310 Нм. У дореформенного Changan CS55 Plus в пару этому двигателю предлагается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Цены обновлённого CS55 Plus станут известны позже. Нынешний паркетник в Китае можно купить за 106 900 – 113 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 – 1,3 млн рублей по текущему курсу.