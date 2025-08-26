Рестайлинг ×
  • Changan ещё раз освежил CS55 Plus: новый салон, иная внешность, но прежняя техника

Changan ещё раз освежил CS55 Plus: новый салон, иная внешность, но прежняя техника

26.08.2025 51 0 0

Полноценная премьера этой новинки, которая готовится в скором времени выйти на китайский рынок, состоится в рамках автосалона в Чэнду.

Паркетник Changan CS55 Plus появился в 2019 году, а уже в 2021-м он сменил поколение. Кстати, этот автомобиль сейчас представлен в том числе на российском рынке, здесь он продаётся под названием Uni-S. Рестайлинг модель, предназначенная для домашнего рынка, пережила в сентябре 2023-го, при этом в компании считают, что это была ещё одна смена генерации. Теперь поднебесный производитель рассекретил ещё раз обновлённый CS55 Plus, но, конечно же, назвал его четвёртым поколением.

На фото: обновлённый кроссовер Changan CS55 Plus

В ходе обновления Changan CS55 Plus в очередной раз изменили внешность. Так, кроссовер получил новую головную оптику: фары T-образной формы соединены между собой тонкой светящейся полоской. Ниже расположена новая радиаторная решётка, которая по-прежнему не имеет рамки и окрашена в цвет кузова, но теперь её рисунок выполнен в виде горизонтально вытянутых сот. В верхней части находится слегка изменённый логотип бренда.

В нижней части переднего бампера находится лаконичный шестиугольный воздухозаборник с довольно массивной рамкой из чёрного пластика. Боковины у модели остались практически прежними: на месте хромированная окантовка бокового остекления и аналогичная линия в нижней части дверей, а также обычные дверные ручки, но при этом с передних крыльев исчезли декоративные вставки.

Корму украсили новыми фонарями, которые теперь выполнены в виде единого элемента, проходящего через всю ширину кормы, со светящейся полосой и эмблемой марки по центру. Нижняя часть заднего бампера тоже оформлена иначе – её снабдили парой хромированных многоугольных патрубков выхлопной системы и аналогичной изогнутой декоративной линией.

Габаритная длина посвежевшего кроссовера равна 4550 мм (на 11 мм больше дореформенной версии), ширина – 1868 мм (на 3 мм больше), высота – 1675 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями осталось прежним и составляет 2656 мм. Changan CS55 Plus в ходе рестайлинга получил пересмотренный салон. Теперь на новой передней панели располагается дисплей, объединяющий в себе виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,6 дюйма.

На фото: салон обновлённого кроссовера Changan CS55 Plus

Ещё в списке обновок интерьера числятся другие дефлекторы вентиляции, новая центральная консоль с рядом физических кнопок, устройством для беспроводной зарядки смартфонов и подстаканниками. Помимо этого, посвежевший CS55 Plus снабдили новым, на этот раз почти круглым трёхспицевым рулевым колесом с сенсорными кнопками. Кроссовер получил панорамную крышу, а передние сидения, вероятно, снабдили подогревом, а также функциями вентиляции и массажа.

1 / 2
2 / 2

Судя по данным китайских СМИ, техника осталась прежней. Речь идёт о 1,5-литровом турбомоторе Blue Whale, максимальная мощность которого составляет 192 л.с., а крутящий момент – 310 Нм. У дореформенного Changan CS55 Plus в пару этому двигателю предлагается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Цены обновлённого CS55 Plus станут известны позже. Нынешний паркетник в Китае можно купить за 106 900 – 113 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 – 1,3 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Changan Changan CS55

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт «Жесть» без потрясений: кузовной ремонт BMW 5 Series VII (G30) Про техническое обслуживание и слесарный ремонт автомобилей ушедших из России марок мы уже рассказывали на разных примерах, а теперь пришло время обратиться к теме кузовного ремонта. Как обс... 2284 3 3 25.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Менять – не переменять: когда исключения станут правилом Вряд ли кто-то заметил, что «Русский орфографический словарь» под редакцией В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой настаивает на том, что сейчас правильно писать слово «сайлентблок» через дефис - «... 543 10 2 25.08.2025
Статьи / Коммерческий транспорт Рынок падает, но новинки появляются: обзор выставок ComAutoTrans и AutoBusExpo Несмотря на всё происходящее в отрасли коммерческих перевозок, август в Москве не остался без выставок. Крокус Экспо принимал сразу три мероприятия: ИнтерАвтоМеханика, ComAutoTrans и AutoBus... 521 0 4 24.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8402 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7770 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6594 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
18 Не все любят морепродукты: история разработки и особенности Infiniti F...
11 Новый цех мехобработки завода Haval: алмазные россыпи и толщина волоса
10 Менять – не переменять: когда исключения станут правилом
Новые комментарии
Change privacy settings