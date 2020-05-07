Changan готовит к премьере ещё один «премиальный» кроссовер: первые фото

На домашний рынок новый паркетник должен выйти до конца текущего года. Для модели пока заявлен один двигатель. Скорее всего, новинку предложат только в переднеприводном исполнении.

Два года назад компания Changan превратила занимавшееся ранее лишь недорогими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan) в «премиальный» бренд. Первой «престижной» моделью стал трехрядный кроссовер COS1̊, затем к нему присоединились минивэн Cosmos, паркетники X7, Kosai 3 и Kosai 5. Любопытно, что при этом Oshan продолжает выпускать дешевые кросс X70A (он похож на прежний Discovery) и вэны A600 и A800.

Кроссоверы Oshan COS1̊, X7, Kosai 5 и Kosai 3 1 / 4 Кроссоверы Oshan COS1̊, X7, Kosai 5 и Kosai 3 2 / 4 Кроссоверы Oshan COS1̊, X7, Kosai 5 и Kosai 3 3 / 4 Кроссоверы Oshan COS1̊, X7, Kosai 5 и Kosai 3 4 / 4

Как бы то ни было, но на подходе еще один SUV из разряда «престижных»: марка распространила фотографии замаскированного тестового образца и объявила имя грядущей новинки – X5. Маскировка у «китайца» нестандартная. Так, машина полностью обклеена черной пленкой вместо привычной пятнистой, причем закрыли даже фары, оставив только узкие прорези. Не исключено, что Oshan X5 получил модную ныне двухъярусную головную оптику.

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Кстати, о дизайне. Пусть внешне кросс и напоминает дебютировавший недавно Changan Uni-T, но все же «икс-пятый», судя по всему, будет оригинальной моделью: в частности, у него иное оформление передка, по-другому крепятся зеркала, обычные, а не спрятанные ручки дверей. А ведь с парочкой «престижных» SUV в Oshan и вовсе не заморачивались – Kosai 3 и Kosai 5 представляют собой слегка перелицованные Changan CS15 и CS35 (предыдущего поколения) соответственно.



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«Поднебесные» СМИ пишут, что Oshan X5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 180 л.с. и 300 Нм. Отметим, Changan Uni-T оснащается таким же двигателем, этот кросс доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у X5, скорее всего, не будет (у Uni-T его тоже нет), так как машины с 4WD в Китае спросом не пользуются.



На родине продажи новинки должны стартовать уже в этом году. Судя по индексу, паркетник окажется дешевле Oshan X7. Последний сегодня обойдется минимум в 77 700 юаней, что эквивалентно примерно 810 000 рублей по актуальному курсу. Об экспорте «премиальных» автомобилей Oshan речи пока не идет.