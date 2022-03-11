Chery готовит седан в стиле обещанного России паркетника Omoda 5

Новая китайская «четырехдверка» может дебютировать уже в апреле. По предварительным данным, модель предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

В родном Китае в гамме Chery сегодня свыше десятка паркетников (учитывая многочисленные модификации, которые, впрочем, позиционируют в качестве отдельных моделей) и всего три седана (да и те – все родственники). И все же в чисто «кроссоверную» марку Чери превращаться не собирается: к премьере готовится новая «четырехдверка», фото замаскированного тестового образца опубликовало издание Cheshi.

Новый седан пока известен под внутризаводским индексом M1E. Некоторые местные СМИ считают, что для модели возродят имя Arrizo 7 («семерку» когда-то продавали и в России). Однако камуфляж не скрывает радиаторную решетку – и она почти такая же, как у свежего паркетника Chery Omoda 5 (еще не поступил в продажу). Стало быть, вполне возможно, что седан окажется второй моделью новой серии Omoda. Еще из особенностей дизайна – купеобразный силуэт, наружные зеркала на отдельных ножках и довольно узкие задние фонари.



В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. К слову, у Omoda 5 такая же компоновка.



Китайцы пишут, что длина нового седана равна 4750 мм, колесная база – 2750 мм. Судя по всему, модель окажется флагманом среди легковушек Chery. Ну и для сравнения, размеры Chery Arrizo GX (он же на заглавном фото; экспортное имя – Arrizo 6), который пока носит звание самого статусного седана компании: длина – 4710 мм, расстояние между осями – 2670 мм.

Ожидается, что новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, мощность пока не раскрыта. На других моделях Chery этот двигатель выдает 197 л.с. Также некоторые СМИ прочат седану турбомотор 2.0 TGDI (254 л.с.).



По предварительным данным, премьеру новая «четырехдверка» справит на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле.

В России Chery седаны не продает. Между тем уходить с нашего рынка марка не собирается, планы по новинкам тоже пока в силе. В списке грядущих премьер компании в РФ значится и тот самый паркетник Omoda 5 (но название могут изменить).

