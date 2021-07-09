Chery расширит линейку Tiggo 7: первые фото топ-версии Plus со своим дизайном

От исходного паркетника новое исполнение отличается как снаружи, так и внутри. Кроме того, Плюсу прочат «мягкогибридную» версию. На домашний рынок новинка, вероятно, выйдет в этом году.

Кроссовер Chery Tiggo 7 стартовал в Китае в 2016-м, два года спустя он пережил рестайлинг, а уже под конец 2019-го на родине дебютировал SUV второго поколения, ведь продажи «первой» модели резко упали. Смена имиджа пошла паркетнику на пользу: по данным CarSalesBase, в 2020-м на родине было реализовано почти 65 000 «семерок», что в 4,5 раза больше, чем годом ранее (впрочем, кросс первой генерации до сих пор в строю); по итогам января-мая 2021-го спрос тоже вырос – 33 215 единиц (примерно в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). И вот на этом фоне Chery решила расширить линейку Tiggo 7: снимки новой версии растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome.

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Судя по фото, новое исполнение получило к имени приставку Plus. У такого паркетника иная радиаторная решетка с довольно массивной черной окантовкой и «отростками» того же цвета, которые «подпирают» светодиодные фары. Кроме того, Tiggo 7 Plus достался новый передний бампер, а ходовые огни сделали в виде букв Т (у исходного «второго» кросса горизонтальные сдвоенные полоски). Корма прежняя, разве что заменили спойлер, да вместо эмблемы появилась надпись с названием марки (она расположена над объединяющей фонари плашкой, тогда как у «просто» Tiggo 7 эмблема прямо на этой линии).



Салон тоже перекроили, причем его оформили в стиле старшего кроссовера Chery Tiggo 8 Plus: «семерка» обрела аналогичные переднюю панель, рулевое колесо и огромное табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы).



Китайские профильные медиа пишут, что Tiggo 7 Plus предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 290 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также новинке прочат «мягкогибридную» версию с турбомотором 1.5 и 48-вольтовым довеском. Исходный кроссовер Chery Tiggo 7 второй генерации в Китае доступен с теми же 1.6 TGDI и 7DCT, а также с «турбочетверкой» 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм), работающей в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. У стандартной «семерки» полного привода нет, Плюс тоже, скорее всего, только переднеприводный.

На родине продажи Chery Tiggo 7 Plus, вероятно, стартуют до конца текущего года. Местные СМИ полагают, что это исполнение окажется самым дорогим в семействе. Стандартная «семерка» второго поколения сегодня стоит от 83 900 до 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 973 000 – 1 379 000 рублей по актуальному курсу.



«Второй» Tiggo 7 представлен и в России, у нас кросс носит приставку Pro. Россиянам этот кроссовер доступен со 147-сильным турбомотором 1.5 и вариатором, цена – от 1 639 900 рублей (без учета скидок).

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Не исключено, что со временем к нам привезут и Tiggo 7 Plus, ведь добрался же до нас Tiggo 8 Pro, то есть сменившая имя топовая «восьмерка» с «плюсом» (при этом у российского старшего SUV другой салон, не такой, как в Китае).

