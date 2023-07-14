Chery Tiggo 7 Pro Max получил новый мотор и полный привод в России

Как и у переднеприводного Макса, у нового исполнения довольно богатые комплектации. Продажи стартуют в ближайшие дни.

Паркетник с длинным именем Chery Tiggo 7 Pro Max добрался до РФ в самом начале текущего года. Напомним, от модели без приставки Max кросс отличается дизайном: у более свежей версии оригинальные радиаторная решетка и передний бампер, вдобавок в салоне установили табло. Прежде все «семерки» были представлены в России с турбомотором 1.5 (147 л.с. и 210 Нм) и передним приводом. А сегодня местный офис Chery объявил о расширении гаммы: у Макса появилась полноприводная модификация, и у такого паркетника другая техника.

Tiggo 7 Pro Max AWD оснащен бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI, правда, у нас она лишь немногим мощнее младшего мотора: 150 л.с. и 275 Нм (к слову, тот же движок ставится и на Exeed LX AWD). Если переднеприводные «семерки» имеют вариатор, то новому исполнению положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Дорожный просвет – те же 190 мм, что и у прочих версий.



Двигатель 1.6 TGDI может «питаться» АИ-92. Заявлено, что первую «сотню» полноприводный Tiggo 7 Pro Max наберет за 10,2 секунды, тогда переднеприводный паркетник это упражнение проделает за 9,8 секунды. У системы полного привода шесть режимов движения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грунт и 4x4.

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В российском представительстве марки еще заявили, что в списке стандартного оборудования Tiggo 7 Pro Max AWD значится телематическая система Chery Connect: с ее помощью можно запустить двигатель, отслеживать местоположение и состояние автомобиля, открывать/закрывать двери, сохранять или удалять историю поездок. Для модели также предусмотрены кожаный салон, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, помощи при перестроении, мониторинга «слепых» зон, автоматического переключения света фар.



Комплектации и цены объявят в ближайшие дни. Переднеприводный Chery Tiggo 7 Pro Max с 1.5T и CVT по прайсу сегодня стоит от 2 759 900 рублей, «обычный» Tiggo 7 Pro – от 2 709 900 рублей (все цены указаны без учета спецпредложений).

