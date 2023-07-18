Chery Tiggo 7 Pro Max с полным приводом поступил в продажу в РФ: цены и комплектации

«Поднебесный» кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max вышел на рынок РФ в начале этого года. У этой модели есть несколько визуальных отличий от автомобиля без прибавки Max к названию: речь идёт об иной радиаторной решётке и изменённом переднем бампере; кроме того, в салоне у более свежей версии имеется табло, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы. Совсем недавно стало известно о том, что гамма паркетника будет расширена за счёт полноприводной модификации с другой техникой.

На фото: Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Chery Tiggo 7 Pro Max AWD получил под капот бензиновую турбочетвёрку TGDI объёмом 1,6 литра. Её отдача составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. Кстати, этим же мотором оснащается кроссовер Exeed LX AWD. Двигатель работает в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» полноприводному SUV требуется 10,2 секунды.



Для сравнения, переднеприводные версии, представленные на российском рынке ранее, оснащаются 1,5-литровым турбомотором с отдачей в 147 л.с., а максимальный крутящий момент равен 210 Нм. В пару этому двигателю предлагается бесступенчатый автомат. От 0 до 100 км/ч такой паркетник разгоняется за 9,8 секунды (что на 0,4 секунды быстрее, чем вариант с колёсной формулой 4x4).



Как сегодня рассказали в местном представительстве Chery, Tiggo 7 Pro Max AWD будет представлен в России в двух комплектациях – Elite и Ultimate. Кстати, такие же версии имеются у переднеприводного SUV, при этом он также представлен в среднем исполнении Prestige, которое не предлагается для варианта AWD.



В список оборудования полноприводного кроссовера в стартовой версии Elite (в отличие от того же исполнения кроссовера с передним приводом) входят: система кругового обзора с функцией вывода изображения с любой из камер на весь экран, передние датчики парковки, беспроводная зарядка для смартфона, многоцветная подсветка в салоне и телематическая система Chery Connect. Напомним, она позволяет дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение и состояние автомобиля, открывать/закрывать двери, сохранять или удалять историю поездок.

У нового паркетника в версии Ultimate (в отличие от переднеприводного варианта в том же исполнении) есть электрохромное салонное зеркало заднего вида, рейлинги на крыше с подсветкой, а также расширенный комплекс безопасности, включающий в себя функции удержания автомобиля в полосе, информирования об опасности при открытии дверей, предупреждения о риске наезда сзади и заднего перекрёстного столкновения.



Автомобили предлагаются с 18-дюймовыми алюминиевыми литыми колёсными диски, полностью светодиодной оптикой, боковыми зеркалами с электроприводом складывания и повторителями поворотников, кожаной отделкой сидений, полным «зимним» пакетом, двухзонным климат-контролем с системой улучшенной фильтрации воздуха. У топ-версии есть ещё панорамная крыша с люком и шторкой, а также акустическая система с восемью динамиками.



Как отметили в офисе Chery, рекомендованная розничная цена Chery Tiggo 7 Pro Max в версии Elite составляет 3 199 900 рублей, а покупка топовой комплектации Ultimate обойдётся клиентам в 3 399 900 рублей. Согласно актуальному прайс-листу, переднеприводный кроссовер в стартовом исполнении можно купить за 2 759 900 рублей, а топ-версия стоит 3 039 900 рублей (цены указаны без учёта действующих акций).

