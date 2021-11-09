Chevrolet Cruze не собирается на покой: модель снова получит «подогретую» версию

Седан Chevrolet Cruze актуального, второго по счету, поколения дебютировал в 2015-м (речь о глобальной версии, в Китае было три генерации), хэтчбек к нему присоединился год спустя. Рестайлинг «второй» Круз пережил в 2018-м, и в том же году был завершен выпуск модели в Корее, затем семейство покинуло Северную Америку и Поднебесную. А вот в Аргентине производство продолжается, оттуда «четырехдверки» и хэтчи также поставляют в соседнюю Бразилию. В начале текущего года южноамериканские машины слегка освежили, теперь же аргентинский и бразильский офисы Шеви одновременно анонсировали новую версию для «пятидверки»: на подходе «подогретый» Cruze RS. Кстати, аргентинцам стандартный хэтч известен под именем Cruze 5, бразильский базовый вариант зовется Cruze Sport6. Ну и отметим еще, что это в Южной Америке исполнение RS для нынешней модели в новинку, тогда как в Штатах такая версия у Круза второй генерации была изначально.

Chevrolet Cruze RS для Южной Америки 1 / 4 Chevrolet Cruze RS для Южной Америки 2 / 4 Chevrolet Cruze RS для Южной Америки 3 / 4 Chevrolet Cruze RS для Южной Америки 4 / 4

В Chevrolet заявили о том, что «эрэска» проходит финальные испытания как на территории заводского комплекса в Аргентине, так и на бразильских дорогах. Пресс-релизы сопровождают фотографии автомобиля в легком камуфляже: судя по этим кадрам, в плане дизайна южноамериканский Cruze RS практически полностью повторил «заряженный» хэтч для США, разве что спойлер оставили стандартный (в Штатах у модели он был более крупным). Отличия от обычной «пятидверки» — черные «жабры» в переднем бампере и противотуманки иной формы, у радиаторной решетки свой рисунок. Кроме того, эмблемы Шеви наверняка сделали черными. Салон пока не засвечен, хотя внутри кардинальных перемен не будет – максимум красная прострочка.



Почивший Chevrolet Cruze RS для США 1 / 2 Почивший Chevrolet Cruze RS для США 2 / 2

О технике Cruze RS производитель умолчал. Между тем еще три года назад на автосалоне в Сан-Паулу показали концепт Cruze Sport6 ​​SS, для которого стандартный для модели турбомотор 1.4 форсировали со 153 до 300 л.с. Впрочем, вряд ли серийной «эрэске» достался такой движок, то есть клиентам придется довольствоваться теми самыми 153 «лошадками» (в Бразилии мотор также может «питаться» этанолом). В Аргентине исходный хэтч доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автомат», бразильской «пятидверке» положена только 6АКП. Привод исключительно передний.



Стандартный хэтч Chevrolet Cruze для Южной Америки 1 / 4 Стандартный хэтч Chevrolet Cruze для Южной Америки 2 / 4 Стандартный хэтч Chevrolet Cruze для Южной Америки 3 / 4 Стандартный хэтч Chevrolet Cruze для Южной Америки 4 / 4

В продажу Chevrolet Cruze RS должен поступить уже в этом году.



До России Круз второго поколения добраться не успел – несколько лет назад концерн General Motors вывел массовые легковушки Chevrolet с нашего рынка. В прошлом году бюджетные Шеви вернулись, но Круза среди них нет и не будет.