Chevrolet Sonic в виде кроссовера: новые фото и подробности

Марка Chevrolet готовится вывести на рынок паркетник на базе хэтча Onix. У кросса свой дизайн. Технику же он, возможно, частично разделил с исходной пятидверкой.

Адресованный в основном Южной Америке компактный кроссовер Chevrolet бразильское подразделение концерна General Motors впервые анонсировало еще летом прошлого года, осенью было объявлено его имя – Sonic. Напомним, в некоторых странах под этим названием прежде продавали хэтчбек и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo. Так вот теперь появились новые вводные о паркетнике, одновременно опубликованы свежие фотографии, хотя от камуфляжа модель еще не избавилась. Выпуск кросса наладят на заводе в Бразилии, которая и станет дебютным рынком: там продажи стартуют до конца второго квартала.

Кроссовер Chevrolet Sonic.

В GM новинку Chevrolet с возрожденным именем Sonic считают «купеобразным SUV». Донором же для паркетника стал хэтчбек Chevrolet Onix. Тут любопытно еще то, что у исходного Оникса вот-вот появится кросс-версия с «фамилией» Activ. Впрочем, Chevrolet Sonic окажется дороже: в линейке марки он займет нишу как раз между Onix Activ и полноценным кроссовером Tracker.

Дизайн у «купе» тоже свой. Паркетнику достались двухэтажная головная оптика, новая радиаторная решетка с крупными «сотами», другие бамперы. Задние фонари сделали в виде узких полосок, состоящих из светодиодных «штрихов». Интерьер пока не продемонстрировали.

Предыдущий тизер паркетника Chevrolet Sonic

Сообщается, что длина Chevrolet Sonic равна 4,23 м, ширина – 1,77 м, высота – 1,53 м. Для сравнения, габариты актуального стандартного хэтчбека Chevrolet Onix: 4169/1746/1473 мм. Колесная база Sonic не озвучена, показатель Оникса – 2551 мм.

В GM еще рассказали, что паркетник отличается «усиленным кузовом» и «новой подвеской». Кроме того, для модели предусмотрен комплекс систем безопасности Chevrolet Intelligent Driving нового поколения: в частности, в него входит камера более высокого разрешения.

О технике все так же ни слова. Бразильские профильные медиа прочат Chevrolet Sonic турботройку 1.0 и классический шестиступенчатый автомат от Оникса. А некоторые СМИ еще считают, что топовому кроссоверу могли отрядить трехцилиндровый же турбомотор 1.2 от Chevrolet Tracker. Традиционно для Бразилии двигатели «питаются» как бензином, так и этанолом. На Onix двигатель 1.0T вне зависимости от типа топлива выдает 115,5 л.с., мотор 1.2T на Tracker – 139 или 141 л.с. (бензин/этанол). К слову, донорский хэтчбек еще представлен с атмосферной тройкой 1.0 (80/82 л.с. – бензин/этанол). Привод же у Sonic наверняка исключительно передний.

Больше подробностей о новом «купеобразном» кроссовере Chevrolet должны раскрыть в ближайшее время.