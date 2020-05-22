Чтобы не было проблем с парковками: регистрацию машин для инвалидов упростят

Во всех городах РФ на стоянках есть специально выделенные места, предназначенные для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья. По нынешним нормам, под такие места на каждой парковке должно быть выделено не менее 10% от общего количества (но не менее одного места). Эта часть стоянки, как правило, находится ближе всего ко входу в расположенное рядом здание. На них можно оставлять машины со знаком «Инвалид» – соответствующая наклейка должна быть прикреплена к стеклу.



Нынешняя форма знака была утверждена в 2018 году: наклейки стали персонифицированными, их нужно получать в учреждениях медико-социальной экспертизы. Однако эти знаки не умеют распознавать автоматические средства контроля за соблюдением правил парковки. Они могут лишь считывать номер машины и проверять, есть ли он в базе транспорта инвалидов. Правда, такие реестры сейчас ведутся на региональном уровне, из-за этого нередко бывают проблемы у граждан, приехавших, к примеру, в столицу из соседних областей.

Уже летом 2020-го реестр автомобилей инвалидов станет федеральным, то есть единым на всю страну. Как сообщает «Российская газета», Пенсионный фонд РФ сейчас занимается подготовкой регламента услуги по приему заявлений для размещения информации о машинах инвалидов в этом едином реестре. Проект этого документа размещён на портале официальных нормативных правовых актов. Нововведения должны вступить в силу 1 июля.



Пенсионный фонд является оператором Федерального реестра инвалидов. Он предоставит услугу по размещению сведений о машине либо через личный кабинет непосредственно на сайте федерального реестра, либо через портал госуслуг, также подать соответствующую заявку можно будет, посетив отделение МФЦ.

В реестре будут учитываться те автомобили, которыми управляют люди с ограниченными физическими возможностями, и те, где инвалиды находятся на пассажирских местах (включая детей-инвалидов). По информации издания, в случае, если заявка о машине, на которой передвигается человек с ограниченными возможностями здоровья, поступит в онлайн-режиме, то указать нужно будет лишь марку и госномер (остальные сведения подгрузятся автоматически). Если же оформлять документ в МФЦ, то потребуется больше данных.



В конце марта текущего года стало известно о предложении дать свободу водителям-инвалидам в выборе места на парковке. Как отметили в комитете Совета Федерации по социальной политике, сейчас в мегаполисах есть проблема нехватки парковочных мест для автомобилей людей с ограниченными физическими возможностями (они предоставляются бесплатно). В итоге им приходится оставлять машину на обычном месте, а затем им приходят штрафы за неоплаченную парковку.

Напомним, с 1 июля 2020 года право на бесплатную парковку получат инвалиды III группы. Льготу дадут при условии наличия у них ограничения способности к самостоятельному передвижению – 1-ой, 2-ой или 3-ей степени выраженности. Кроме того, она будет распространяться на россиян без этих ограничений в случае, если они до 1 июля получили опознавательную наклейку «Инвалид» на стекло машины (и пользовались правом на бесплатную парковку на основании этого знака).

