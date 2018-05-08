«Пятидверка» C4 Cactus вышла на рынок в 2014 году, модель изначально позиционировали в качестве компактного кроссовера. Осенью 2017-го был представлен обновлённый Кактус, предназначенный для европейского рынка. Вместе с дизайном изменилось и позиционирование «француза» — его «разжаловали» в хэтчбеки (в компании расчистили дорогу для «паркетника» C3 Aircross). Теперь же Citroen рассекретил модель для Латинской Америки: в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Парагвае и Колумбии C4 Cactus снова станет SUV.

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Производство Кактуса для латиноамериканского рынка наладят в Бразилии (европейскую версию выпускают в Испании), в продажу новинка поступит во второй половине текущего года. От «старосветского» хэтчбека кросс отличается наличием рейлингов на крыше. Кроме того, в задних дверях «паркетника» — обычные опускающиеся стекла, тогда как у европейского C4 Cactus стекла можно лишь слегка откинуть вбок. Фото интерьера производитель не предоставил. Вероятно, салон у кросса будет таким же, как у европейского хэтчбека.

Умолчали в Citroen и о «начинке» C4 Cactus SUV. «Старосветская» модель после рестайлинга получила новую подвеску с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC): в стандартные амортизаторы добавили пару гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя. Впрочем, не исключено, что в Латинской Америке от такой подвески все же откажутся, чтобы модель не вышла слишком дорогой.

1 / 4 На фото: европейский обновленный Citroen C4 Cactus 2 / 4 На фото: европейский обновленный Citroen C4 Cactus 3 / 4 На фото: европейский обновленный Citroen C4 Cactus 4 / 4 На фото: европейский обновленный Citroen C4 Cactus

На багажной двери кроссовера можно разглядеть эмблему THP. Бразильские СМИ предполагают, что C4 Cactus SUV предложат с мотором 1.6 THP мощностью 173 л.с. Также в Бразилии кроссовер наверняка будут продавать с двигателем 1.6 FlexStart, работающем как на бензине, так и на этаноле: в первом случае отдача составит 115 л.с., во втором – 118 л.с. Как и у дореформенного Кактуса (когда он был SUV на всех рынках), привод у новинки будет только передним.

В Европе хэтчбек C4 Cactus сегодня доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (130 л.с.), «атмосферником» 1.2 (75 или 82 л.с.) и его турбоверсией с отдачей в 110 л.с., четырехцилиндровым турбодизелем 1.6 BlueHDi (99 л.с.). Трансмиссии – «механика», «робот» или «автомат».

В России Кактус не продают, о планах Citroen вывести модель на наш рынок пока не слышно.

Ранее компания Citroen представила обновленный седан C4, предназначенный для Латинской Америки. От китайской и российской версий такая «четырехдверка» отличается цифровой «приборкой» и более современной мультимедиа-системой.