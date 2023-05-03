Лифтбек ×
  • Citroen e-C4 и e-C4 X обзавелись более мощными и дальнобойными версиями

Citroen e-C4 и e-C4 X обзавелись более мощными и дальнобойными версиями

03.05.2023 40 0 0

Электрические версии компактных кроссоверов Citroen C4 и C4 X, к сожалению, продаются плохо, и французская марка пытается повысить их привлекательность с помощью новой силовой установки.

Актуальный Citroen C4 дебютировал в 2020 году в кузове кросс-лифтбек, летом прошлого года к нему присоединился кросс-седан, обе версии построены на модульной платформе CMP и предлагаются как с «углеводородными», так и c полностью электрическими силовыми установками. Колёсная база обеих версий составляет 2670 мм, габаритная длина лифтбека — 4360 мм, седана — 4600 мм.

1 / 2
2 / 2

Открытая статистика продаж, которую собирает ресурс CleanTechnica, показывает, что электрические Citroen e-C4 и e-C4 X пользуются весьма скромным спросом даже в родной Франции: за первый квартал этого года реализовано всего 1006 шт. — 15 место в списке самых популярных «электричек». Для сравнения скажем, что первое место в этом списке занял американский кроссовер Tesla Model Y с результатом 10 272 проданных экземпляра. Даже китайский MG4 оказался во Франции более востребован, чем Citroen e-C4 и e-C4 X: реализовано 2783 шт.

1 / 2
2 / 2

Базовые версии Citroen e-C4 и e-C4 X оснащаются единственным электромотором производства Continental мощностью 100 кВт (136 л.с.) на передней оси и батареей ёмкостью 50 кВт·ч, полного зарядка которой хватает на 350-360 км пробега по циклу WLTP. Эта силовая установка пока остаётся в строю, но теперь гамму пополнила дальнобойная версия с новой силовой установкой, позаимствованной у электрического Peugeot E-308: двигатель производства Emotors (совместное предприятие Stellantis и Nidec Leroy-Somer) здесь выдаёт 115 кВт (156 л.с.), а ёмкость батареи увеличена до 54 кВт·ч, благодаря чему запас хода на одной зарядке вырос до 415-421 км. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 20% до 80% за полчаса.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Новая силовая установка для Citroen e-C4 и e-C4 X на данный момент доступна только в сочетании с богатой комплектацией Shine, цены во Франции начинаются от 44 600 евро без учёта государственных субсидий на покупку электромобиля. Citroen e-C4 с силовой установкой прежнего образца стоит от 34 990 евро. Как ни крути, выходит дороговато, китайский MG4 обходится примерно на треть дешевле.

седан кроссовер электромобиль новинки лифтбек Citroen Citroen C4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi А4 IV B8 (8K) с пробегом: ищите сквозную коррозию и не гонитесь за экокожей «Четверка» от Audi в кузове 8K, он же A4 B8 – серьезное обновление для модели. Радикально изменился дизайн как экстерьера, так и интерьера, был взят курс на повышение градуса спортивности. Н... 95 0 0 03.05.2023
Статьи / Популярные вопросы Учебная езда: где она разрешена, где запрещена и в чем подвох с экзаменом Мы уже рассказывали о том, какие ограничения существуют для начинающих водителей со стажем менее двух лет, а сегодня поговорим о тех, у кого настоящего водительского стажа еще нет совсем –... 346 0 0 01.05.2023
Статьи / Шины и диски Комфорт с повышенным ресурсом: тест шин Cordiant Gravity Летний модельный ряд Cordiant до этого года выглядел вполне законченным: шины Comfort, Sport, All-Terrain и Off-Road, а также пожилой бюджетный Road Runner, который вышел еще в 2012-м. Некот... 1175 3 0 30.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10266 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 9659 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6797 17 2 23.12.2022
Change privacy settings