Citroen e-C4 и e-C4 X обзавелись более мощными и дальнобойными версиями

Актуальный Citroen C4 дебютировал в 2020 году в кузове кросс-лифтбек, летом прошлого года к нему присоединился кросс-седан, обе версии построены на модульной платформе CMP и предлагаются как с «углеводородными», так и c полностью электрическими силовыми установками. Колёсная база обеих версий составляет 2670 мм, габаритная длина лифтбека — 4360 мм, седана — 4600 мм.

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Открытая статистика продаж, которую собирает ресурс CleanTechnica, показывает, что электрические Citroen e-C4 и e-C4 X пользуются весьма скромным спросом даже в родной Франции: за первый квартал этого года реализовано всего 1006 шт. — 15 место в списке самых популярных «электричек». Для сравнения скажем, что первое место в этом списке занял американский кроссовер Tesla Model Y с результатом 10 272 проданных экземпляра. Даже китайский MG4 оказался во Франции более востребован, чем Citroen e-C4 и e-C4 X: реализовано 2783 шт.



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Базовые версии Citroen e-C4 и e-C4 X оснащаются единственным электромотором производства Continental мощностью 100 кВт (136 л.с.) на передней оси и батареей ёмкостью 50 кВт·ч, полного зарядка которой хватает на 350-360 км пробега по циклу WLTP. Эта силовая установка пока остаётся в строю, но теперь гамму пополнила дальнобойная версия с новой силовой установкой, позаимствованной у электрического Peugeot E-308: двигатель производства Emotors (совместное предприятие Stellantis и Nidec Leroy-Somer) здесь выдаёт 115 кВт (156 л.с.), а ёмкость батареи увеличена до 54 кВт·ч, благодаря чему запас хода на одной зарядке вырос до 415-421 км. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 20% до 80% за полчаса.



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Новая силовая установка для Citroen e-C4 и e-C4 X на данный момент доступна только в сочетании с богатой комплектацией Shine, цены во Франции начинаются от 44 600 евро без учёта государственных субсидий на покупку электромобиля. Citroen e-C4 с силовой установкой прежнего образца стоит от 34 990 евро. Как ни крути, выходит дороговато, китайский MG4 обходится примерно на треть дешевле.

