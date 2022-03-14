Европа ×
  • Citroen откажется от ДВС в Европе к 2030 году, названы сроки появления ближайших новинок

Citroen откажется от ДВС в Европе к 2030 году, названы сроки появления ближайших новинок

14.03.2022 98 1 0

Французская марка Citroen, входящая в состав корпорации Stellantis, готовится к полному «озеленению» на ключевом для неё европейском рынке, но ближайшие массовые новинки всё-таки будут предлагаться с двигателями внутреннего сгорания.

 

Летом прошлого года руководство Stellantis объявило глобальный курс на электрификацию, причём входящие в корпорацию европейские бренды будут подвержены «озеленению» в первую очередь. Так, новинки марок Abarth, DS и Lancia после 2024 года будут только электрическими, Alfa Romeo и Fiat полностью переключатся на электромобили в 2027 году, Opel — в 2028-м, Peugeot — в 2030-м. Только Citroen до последнего времени не мог назвать дату отказа от ДВС в Европе, но на днях эту дату сообщила французская газета L'argus — 2030 год.

Европейский Citroen C3 после рестайлинга 2020 года.

В газете есть и другие любопытные инсайдерские сведения. Европейский Citroen C3 четвёртого поколения дебютирует осенью 2023 года. «Третий» С3, разработанный на старой платформе PF1, выпускается с 2016 года и сейчас является самой востребованной моделью бренда: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе реализовано 156 904 шт. — 11 место в общем рейтинге моделей и 6 место в В-классе, лидером которого в 2021 году стал Renault Clio (продано 199 889 шт.).

Новый кросс-хэтчбек Citroen C3 для рынка Индии.

В основу нового С3 ляжет модифицированная модульная платформа CMP, которую уже получил кросс-хэтчбек Citroen C3 для развивающихся рынков. «Европеец» тоже станет кросс-хэтчбеком, но оснащение и отделка у него будут богаче, чем у тёзки для Индии и Латинской Америки, в дизайне тоже наверняка будут свои особенности. Электрическая силовая установка будет для нового европейского С3 ключевой, но версии с ДВС тоже будут, так как они пока заметно дешевле электрических и делают основную кассу французской марке.

В 2024 году появится родственный субкомпактный кроссовер Citroen C3 Aircross второго поколения, тоже на платформе CMP и тоже с широким выбором силовых установок. Со сменой поколений сборку паркетника перенесут из испанской Сарагосы в словацкую Трнаву, где делают нынешний хэтчбек C3.

Citroen C5 Aircross после рестайлинга 2022 года.

На 2025 год намечена смена поколений компактного кроссовера Citroen C5 Aircross. Новый C5 Aircross получит модульную платформу STLA Medium, разработанную в первую очередь для электромобилей (запас хода на одной зарядке — до 700 км), но по данным французских коллег, версии с ДВС у кроссовера тоже будут, в том числе в составе plug-in гибридной силовой установки. Других подробностей пока нет.

В январе появилась информация о том, что Stellantis готовит некую бюджетную модель для России — скорее всего, адаптированный вариант кросс-хэтчбека С3 для развивающихся рынков, но теперь, в свете геополитических потрясений и санкций, непонятно, будут ли эти планы реализованы.

хэтчбек кроссовер слухи электромобиль новинки Европа Citroen Citroen C3 Aircross Citroen C3 Citroen C5 Aircross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.03.2022 21:06
Алексей Широкопояс

Ну не скоро это конечно будет, через лет 5)
Но французы красавцы, смелое и очень достойное решение, это только нам на пользу)

Новые статьи

Статьи / Авторынок Дикий бизнес: сколько реально сейчас стоят машины в автосалонах Даже если вы готовы в сегодняшних реалиях потратиться на новую машину, не факт, что покупка состоится. Некоторые дилеры вообще остановили продажи, хотя автомобили у них есть. Другие абсолютн... 3673 4 1 14.03.2022
Статьи / Тесты Точка опоры: угадаешь ли ты автомобиль по его креслу В интерьере автомобиля существует немало деталей, по которым его можно идентифицировать. К примеру, мы предлагали вам сделать это по рулевому колесу, рычагу переключения передач, климат-к... 1023 0 9 12.03.2022
Статьи / Россия Дороже новых: какие машины меньше теряют в цене Многие автомобилисты, выбирая новую машину, уже прикидывают, как будут ее перепродавать. Понятно, что последние месяцы рынок непредсказуем – сказывается и рост цен, и дефицит, но все равно в... 1574 0 1 11.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 20744 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17344 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15843 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings