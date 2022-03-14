Citroen откажется от ДВС в Европе к 2030 году, названы сроки появления ближайших новинок

Летом прошлого года руководство Stellantis объявило глобальный курс на электрификацию, причём входящие в корпорацию европейские бренды будут подвержены «озеленению» в первую очередь. Так, новинки марок Abarth, DS и Lancia после 2024 года будут только электрическими, Alfa Romeo и Fiat полностью переключатся на электромобили в 2027 году, Opel — в 2028-м, Peugeot — в 2030-м. Только Citroen до последнего времени не мог назвать дату отказа от ДВС в Европе, но на днях эту дату сообщила французская газета L'argus — 2030 год.
В газете есть и другие любопытные инсайдерские сведения. Европейский Citroen C3 четвёртого поколения дебютирует осенью 2023 года. «Третий» С3, разработанный на старой платформе PF1, выпускается с 2016 года и сейчас является самой востребованной моделью бренда: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе реализовано 156 904 шт. — 11 место в общем рейтинге моделей и 6 место в В-классе, лидером которого в 2021 году стал Renault Clio (продано 199 889 шт.).
В основу нового С3 ляжет модифицированная модульная платформа CMP, которую уже получил кросс-хэтчбек Citroen C3 для развивающихся рынков. «Европеец» тоже станет кросс-хэтчбеком, но оснащение и отделка у него будут богаче, чем у тёзки для Индии и Латинской Америки, в дизайне тоже наверняка будут свои особенности. Электрическая силовая установка будет для нового европейского С3 ключевой, но версии с ДВС тоже будут, так как они пока заметно дешевле электрических и делают основную кассу французской марке.
В 2024 году появится родственный субкомпактный кроссовер Citroen C3 Aircross второго поколения, тоже на платформе CMP и тоже с широким выбором силовых установок. Со сменой поколений сборку паркетника перенесут из испанской Сарагосы в словацкую Трнаву, где делают нынешний хэтчбек C3.
На 2025 год намечена смена поколений компактного кроссовера Citroen C5 Aircross. Новый C5 Aircross получит модульную платформу STLA Medium, разработанную в первую очередь для электромобилей (запас хода на одной зарядке — до 700 км), но по данным французских коллег, версии с ДВС у кроссовера тоже будут, в том числе в составе plug-in гибридной силовой установки. Других подробностей пока нет.
В январе появилась информация о том, что Stellantis готовит некую бюджетную модель для России — скорее всего, адаптированный вариант кросс-хэтчбека С3 для развивающихся рынков, но теперь, в свете геополитических потрясений и санкций, непонятно, будут ли эти планы реализованы.
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Ну не скоро это конечно будет, через лет 5)
Но французы красавцы, смелое и очень достойное решение, это только нам на пользу)