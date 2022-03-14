Citroen откажется от ДВС в Европе к 2030 году, названы сроки появления ближайших новинок

Французская марка Citroen, входящая в состав корпорации Stellantis, готовится к полному «озеленению» на ключевом для неё европейском рынке, но ближайшие массовые новинки всё-таки будут предлагаться с двигателями внутреннего сгорания.

Летом прошлого года руководство Stellantis объявило глобальный курс на электрификацию, причём входящие в корпорацию европейские бренды будут подвержены «озеленению» в первую очередь. Так, новинки марок Abarth, DS и Lancia после 2024 года будут только электрическими, Alfa Romeo и Fiat полностью переключатся на электромобили в 2027 году, Opel — в 2028-м, Peugeot — в 2030-м. Только Citroen до последнего времени не мог назвать дату отказа от ДВС в Европе, но на днях эту дату сообщила французская газета L'argus — 2030 год.

Европейский Citroen C3 после рестайлинга 2020 года.

В газете есть и другие любопытные инсайдерские сведения. Европейский Citroen C3 четвёртого поколения дебютирует осенью 2023 года. «Третий» С3, разработанный на старой платформе PF1, выпускается с 2016 года и сейчас является самой востребованной моделью бренда: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе реализовано 156 904 шт. — 11 место в общем рейтинге моделей и 6 место в В-классе, лидером которого в 2021 году стал Renault Clio (продано 199 889 шт.).



Новый кросс-хэтчбек Citroen C3 для рынка Индии.

В основу нового С3 ляжет модифицированная модульная платформа CMP, которую уже получил кросс-хэтчбек Citroen C3 для развивающихся рынков. «Европеец» тоже станет кросс-хэтчбеком, но оснащение и отделка у него будут богаче, чем у тёзки для Индии и Латинской Америки, в дизайне тоже наверняка будут свои особенности. Электрическая силовая установка будет для нового европейского С3 ключевой, но версии с ДВС тоже будут, так как они пока заметно дешевле электрических и делают основную кассу французской марке.



В 2024 году появится родственный субкомпактный кроссовер Citroen C3 Aircross второго поколения, тоже на платформе CMP и тоже с широким выбором силовых установок. Со сменой поколений сборку паркетника перенесут из испанской Сарагосы в словацкую Трнаву, где делают нынешний хэтчбек C3.

Citroen C5 Aircross после рестайлинга 2022 года.

На 2025 год намечена смена поколений компактного кроссовера Citroen C5 Aircross. Новый C5 Aircross получит модульную платформу STLA Medium, разработанную в первую очередь для электромобилей (запас хода на одной зарядке — до 700 км), но по данным французских коллег, версии с ДВС у кроссовера тоже будут, в том числе в составе plug-in гибридной силовой установки. Других подробностей пока нет.



В январе появилась информация о том, что Stellantis готовит некую бюджетную модель для России — скорее всего, адаптированный вариант кросс-хэтчбека С3 для развивающихся рынков, но теперь, в свете геополитических потрясений и санкций, непонятно, будут ли эти планы реализованы.

