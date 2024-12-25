Что ждёт в 2025 году: возможны банкротства автодилеров, ожидается спад продаж

Автомобильные дилеры, которые уже второй год подряд работают в убыток, скорее всего, покинут российский авторынок.

Ближе к концу текущего года начали появляться прогнозы, касающиеся ситуации на авторынке РФ в 2025-м. Как мы сообщали ранее, эксперты из «Автостата» склоняются к версии о том, что роста продаж новых легковых машин в стране лучше не ждать. Предполагается, что даже при развитии по оптимистичному сценарию, российскому рынку удастся разве что сохранить уровень 2024-го; при базовом ожидается спад примерно на 10% (до 1,42 – 1,43 млн экземпляров); при пессимистичном – минус может составить 20% (продажи доберутся до отметки в 1,25 – 1,26 млн машин).

Теперь стало известно о том, какие прогнозы подготовили в Министерстве промышленности и торговли РФ, о них сообщает ТАСС. По мнению главы ведомства Антона Алиханова, следующий год для российского авторынка и местных автопроизводителей окажется более сложным по сравнению с 2024-м.

Он отметил, что ближе к концу текущего года Минпромторг зафиксировал «признаки постепенного замедления динамики спроса на автомобили», ощутимо сократился рынок автокредитования, снизилась потребительская активность. Как мы отмечали ранее, на это повлияли как высокая ставка, отражающаяся в кредитных договорах, так и повышение цен на новые машины (оно, в свою очередь вызвано курсом валют и повышением утильсбора).

Глава Минпромторга РФ рассказал о стратегии развития российского автопрома, которая предполагает, что рынок новых автомобилей в целом по плану должен составить 1,577 млн экземпляров. Из них 1,3 млн шт. предположительно придутся на легковушки (стоит отметить, что этот вариант близок к пессимистичному сценарию), немногим менее 100 тыс. шт. – на лёгкий коммерческий транспорт. При этом объём производства в этой стратегии утверждён на уровне около 1,1 млн машин.

Антон Алиханов подчеркнул, что на достижение указанных планок продаж и производства автомобилей в РФ «будут напрямую влиять макроэкономические факторы и наличие платёжеспособного спроса».

О том, что ждёт эту сферу бизнеса в 2025 году, в ходе интервью Autonews.ru рассказал и глава ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексей Подщеколдин. По его словам, весной следующего года, примерно в апреле-мае, некоторые российские автодилеры могут «прекратить существование» (обанкротятся), так как многие из них уже второй год работают в убыток.

По словам главы РОАД, в стране сейчас работает около 4 тыс. дилерских центров, при этом по итогам прошлого года 37% дилеров «сработали в убыток». Алексей Подщеколдин сказал, что в 2024 году доля таких дилеров увеличилась почти до 60%. Ещё он добавил, что «ситуация на рынке» не пощадит ни мелких, ни крупных автодилеров.

В начале текущего месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ может сократить планируемый на 2025 год объём производства автомобилей из-за спада спроса на рынке РФ. Изначально компания намеревалась выпустить в следующем году около 500 тыс. машин на своих предприятиях.