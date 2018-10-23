Cуд постановил, что неточности в протоколах ГИБДД должны трактоваться в пользу водителей

Cуд постановил, что неточности в протоколах ГИБДД должны трактоваться в пользу водителей

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Часто инспекторы забывают приглашать понятых или снимать на камеру процедуру медицинского освидетельствования автомобилистов на состояние опьянения.

Сейчас сложилась ситуация, при которой нижестоящие суды не обращают особого внимания на различные огрехи в протоколах, заполняемых сотрудниками ГИБДД, и наказывают обвиняемых водителей, в том числе лишая их прав. Это решил изменить Верховный суд РФ, согласно решению которого все неточности в документах должны трактоваться в пользу автомобилистов.

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Многие случаи нарушений со стороны инспекторов ДПС происходят во время медосвидетельствования водителей. В случае, если у сотрудников правоохранительных органов есть сомнения в трезвости автомобилистов, они имеют право предложить им пройти освидетельствование на алкогольное опьянение на месте (то есть подышать в алкотестер). Однако и в этом случае, так же как и для процедуры отстранения от управления ТС, понадобится либо присутствие двух понятых, либо видеозапись.

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По закону при таких же условиях должно происходить направление на освидетельствование у медиков. Во всех случаях видеозаписи должны быть приложены к материалам дела. Если же условия не соблюдены, водителя могут освободить от наказания прямо в суде.

Один из вариантов доказать нетрезвость водителя – предложить ему подышать в алкотестер: пьяным считается тот у кого в выдохе окажется больше 0,16 мг спирта на литр. Как сообщает «Российская газета», ранее прав лишили водителя, который дышал в трубку три раза и его показатель вырос с 0,15 до 0,17 мг/л. К материалам дела была приложена соответствующая видеозапись. Верховный суд постановил, что от наказания автомобилиста освободить, так как показания всегда должны толковаться в пользу водителей, то есть сотрудники ГИБДД должны были выбрать 15, а не 17 мг/л для занесения в документы.

В подобных случаях, если у них остались сомнения в трезвости водителя, инспекторам следует предложить ему пройти освидетельствование у медработников. Однако в случае, описанном выше, они эту возможность не использовали. Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов.

Стоит отметить, что в числе огрехов могут быть даже ошибки судебной канцелярии, например, не указанные в документе дата и время поведения заседания. Если раньше суды, как правило, не обращали внимание на такие мелочи, то теперь, после соответствующих решений Верховного суда, у юристов, защищающих водителей, прибавится работы по поиску неточностей в процедуре проверок водителей и в заполняемых документах.

man drinking alcohol while driving the car

Ранее Верховный суд защитил водителей от чужих штрафов: речь идёт о ситуациях, когда автовладелец продаёт машину, и информация об этом не успевает поступить в базы ГИБДД, однако нового собственника на нарушении ПДД уже ловят дорожные камеры.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , Верховный суд , ГИБДД , лишение прав , протоколы
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