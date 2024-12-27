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  • Daihatsu готовит народный хот-хэтч с турбомотором и МКП на базе кей-кара Mira e:S

Daihatsu готовит народный хот-хэтч с турбомотором и МКП на базе кей-кара Mira e:S

27.12.2024 44 0 0

В рамках грядущего Токийского автосалона, который откроется 10 января, компания Daihatsu представит первую модель, прошедшую через руки специалистов спортивного подразделения Gazoo Racing материнской компании Toyota. В теории Daihatsu Mira e:S GR Sport может стать одним из самых доступных спорткаров в мире.

Актуальный Daihatsu Mira e:S второго поколения выпускается с 2017 года и сейчас сдаёт позиции на японском рынке: с января по ноябрь 2024 года, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, продано 39 226 шт. (-33% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что лидером сегмента кей-каров в Японии на данный момент является Honda N-Box, который за тот же период разошёлся тиражом 191 423 шт. (-9,6%). В целом Daihatsu за первые 11 месяцев 2024 года реализовала в Японии 333 594 автомобилей (-39,5%), заняв пятое место в рейтинге самых популярных марок после Toyota (подано 1 259 357 машин, -14,2%), Suzuki (669 215 шт., +10,8%), Honda (622 589 шт., +15,2%) и Nissan (444 073 шт., -0,6%).

Обычный Daihatsu Mira e:S
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Обычный Daihatsu Mira e:S
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Обычный Daihatsu Mira e:S
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Из статистики видно, что бизнес Daihatsu на родине потихоньку загибается, поэтому понятно желание руководства оживить спрос с помощью ярких моделей. Недорогой хот-хэтч с шильдиками GR Sport — хорошее решение, вот только пока Daihatsu Mira e:S GR Sport заявлен как концепт. Станет ли он серийным, вероятно, зависит от реакции публики на Токийском автосалоне. Впрочем уже сейчас, на стадии анонса, Mira e:S GR Sport вызывает живейший интерес.

Обычный Daihatsu Mira e:S оснащается 658-кубовым 3-цилиндровым бензиновым атмосферником KF-VE (49 л.с., 57 Нм) в паре с вариатором — слабенько, зато привод может быть как передним, так и полным. Версии GR Sport обещана механическая коробка передач и турбомотор, характеристики которого пока не раскрыты. Скорее всего, это хорошо известная по другим моделям Daihatsu «турботройка» KF-DET, максимальная совокупная отдача которой составляет 64 л.с. и 103 Нм.

Гоночный Daihatsu Mira e:S GR Sport

От Toyota Gazoo Racing маленький хот-хэтч получил более агрессивные бамперы в духе Toyota GR Yaris, спортивные колёса, перенастроенную подвеску и спортивные передние кресла в салоне. Возможно, после премьеры станут известны другие подробности. Помимо дорожного Daihatsu Mira e:S GR Sport на Токийском автосалоне будет представлена его гоночная версия в боевом раскрасе. По размерам версия GR Sport не отличается о обычного Daihatsu Mira e:S: габаритная длина — 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1500 мм, колёсная база — 2455 мм.

Если Daihatsu Mira e:S GR Sport пойдёт в производство, то станет отличным выбором для начинающих любителей автоспорта, цена должна быть очень привлекательной. Обычный хэтчбек Mira e:S сейчас стоит в Японии от 992 200 ией (626 000 рублей в переводе по текущему курсу) до 1 179 200 иен (744 000 рублей) в зависимости от оснащения.

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