Дань уважения спорткару из прошлого века: Skoda показала гоночный автомобиль Vision GT

Чешская марка Skoda нередко радует поклонников концептами, к примеру, одним из недавних стал Vision 7S: он ляжет в основу серийного семиместного кроссовера, который появится ближе к 2026 году. Сегодня же бренд решил представить виртуальный прототип Vision GT, который был создан как дань уважения гоночному автомобилю Skoda 1100 OHC 1957 года выпуска. При этом многое в нынешнем концепте отсылает к современным спорткарам Formula E.



Прототип Skoda Vision GT представляет собой одноместный автомобиль с открытым верхом и элементами активной аэродинамики. Пропорции и стиль кузова, а также его красный оттенок связаны со спорткаром родом из середины прошлого века. Напомним, Skoda выпустила всего пять экземпляров 1100 OHC, из них три родстера и два купе (в отличие от нынешнего концепта автомобили были двухместными).



Эскиз прототипа Skoda Vision GT

За внешность Vision GT отвечает подразделение Skoda Design. Передняя часть прототипа получила светодиодную головную оптику в форме тонкой прямой линии. Кроме того, можно увидеть выступающий массивный сплиттер и крупные воздухозаборники по бокам. Судя по эскизу, у концепта длинный капот и большие легкосплавные диски, обутые в низкопрофильные шины.



На фото: Skoda 1100 OHC

Корму виртуального прототипа снабдили двухсекционным антикрылом, который является отсылкой к гоночным автомобилям Формулы Е. В компании отметили, что автомобиль получил элементы активной аэродинамики, но подробности не раскрыли. Надпись «Skoda» (уже в обновлённом варианте) можно увидеть на передней части, а также сбоку (в том числе в центре колёсных дисков).



Концепт Vision GT получил «приплюснутое» сверху и снизу карбоновое рулевое колесо, привычной приборной панели у спорткара нет: все нужные данные проецируются непосредственно на визор шлема гонщика. Кресло находится по центру, оно установлено на гибком кронштейне (такая система позволяет лучше компенсировать перегрузки).



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Чешская компания ничего не рассказала о технических характеристиках прототипа спорткара, кроме того, что его «начинка» является полностью электрической. Не исключено, что в Skoda решили и вовсе опустить этот вопрос, ведь весь концепт является лишь «цифровым продуктом».

В дальнейшем Skoda Vision GT станет экспонатом выставки под названием «Дизайн и трансформация», которая пройдет в брюссельском Музее дизайна. Стоит отметить, что прототип спорткара был создан в рамках программы Icons Get a Makeover, ранее она позволила преобразить и другие известные модели чешской марки – Rapid Monte Carlo, 130 RS, Felicia, а также микроавтобуса Skoda 1203.

