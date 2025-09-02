Давай опять попробуем без шлема: BMW представила новый скутер с крышей

Мотоциклетное подразделение BMW Motorrad подготовило к грядущему Мюнхенскому автосалону концепт электрического скутера Vision CE, оснащённого металлическим каркасом безопасности, который позволяет водителю не надевать шлем — достаточно защитных очков. Поскольку в основе концепта лежит серийный BMW CE 04, то вполне вероятно, что скоро появится серийная версия нового скутера с крышей.

В начале 2000-х BMW вывела на рынок ставший легендарным из-за своего необычного дизайна мотороллер с крышей — назывался он BMW C1 и оснащался одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 15 либо 18 л.с. BMW преподносила C1 как своеобразный антипробочный гибрид автомобиля и мотоцикла — мол, есть какая-никакая крыша над головой и дворник на ветровом стекле, а вместо седла установлено удобное, почти автомобильной сиденье с ремнём и подголовником.

Предполагалось, что водитель BMW C1 будет ездить без шлема, но такая норма не была предусмотрена законодательством многих стран, а езда в шлеме на пристёгнутом кресле увеличивала риск получения травм шеи при авариях. Неопределённый правовой статус вкупе с высокой цены не позволили BMW C1 сделать успешную рыночную карьеру и уже в 2003 году его производство было свёрнуто.

И вот новая попытка — пока только в статусе концепта, который, возможно, через некоторое время превратится в серийный продукт. Техническим базисом для BMW Motorrad Vision CE послужил выпускающийся с 2022 года электрический скутер BMW CE 04 с весьма авангардным дизайном, электромотором мощностью 42 л.с. и батареей ёмкостью 8,9 кВт·ч (запас хода на одной зарядке 130 км по циклу WMTC), цена в Германии — от 12 950 евро.

BMW Motorrad Vision CE представляет собой как-бы кросс-версию BMW CE 04 с более «зубастыми» шинами, на которых можно уверенно штурмовать лестные тропы и прочий относительно ровный и твёрдый грунт. Металлический трубчатый каркас служит главным образом для защиты единственного седока, но он также может выступать в качестве крыши и экспедиционного багажника — нужно только прикрутить к нему соответствующую надстройку. К передней поперечине этого каркаса уже прикручены два дополнительных светодиодных фонаря.

Если BMW CE 04 рассчитан на двоих, то BMW Motorrad Vision CE строго одноместный, так как длина седла ограничена спинкой, напоминающей часть гоночного ковша. Для фиксации водителя предусмотрен четырёхточечный ремень безопасности. Органы управления, по сути, стандартные. Спереди за периметром силового каркаса можно установить продуктовую корзину, сзади — курьерский бокс.

При желании можно даже превратить BMW Motorrad Vision CE в передвижную дискотеку: силовой каркас без проблем выдержит несколько мощных колонок, а на специальной выдвижной консоли можно разместить диджейский пульт. Запитать всё навесное оборудование можно прямо от батареи скутера, но надо понимать, что на полную ночь танцев заряда вряд ли хватит.

Добавим, что продажи подразделения BMW Motorrad сейчас снижаются: с января по июнь реализовано 105 909 единиц различной мототехники (-6,3% по сравнению с АППГ) — неудивительно поэтому, что BMW пытается нащупать новые для себя ниши мотоциклетного рынка или вернуться в ещё не полностью забытые старые.