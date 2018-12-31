Рамник за миллион с небольшим: выбираем недорогой рамный внедорожник
Рамные внедорожники остались узкой прослойкой автомобилей для ценителей – но, к счастью, некоторые производители еще успокаивают и радуют нас появлением новых моделей, вроде свежего Suzuki Jimny. Но что если ограничить…
Дерзкий бюджетник: удлинённый УАЗ Хантер в премиальном тюнинге
Отечественный автомобиль производится с 1972 года (тогда он назывался УАЗ-469), предок же современного G-Klasse появился несколько позже – в 1979 году. В качестве основы для этого проекта мы взяли не обычный Хантер, а его гипотетическую длиннобазную версию: подобный автомобиль был в модельном ряду Ульяновского Автозавода и имел индекс 3153. Он выпускался с 1996 по 2000 годы и обладал колёсной базой, увеличенной до 2 760 мм (база стандартного внедорожника составляет 2 380 мм). Передняя часть обновлена за счёт полностью светодиодной оптики и массивного бампера. Также модернизирован капот, в котором появились воздухозаборники, а над лобовым стеклом установлена дополнительная оптика.
Внедорожник получил расширенные арки, которые теперь могут вместить более крупные и широкие колёса. Между арками появились пороги со встроенной подсветкой, а под ними располагаются сдвоенные патрубки выхлопной системы. Установлены новые зеркала с повторителями указателей поворота, что позволяет убрать таковые с капота. Сзади расположился новый бампер и иной кожух запасного колеса, а также полностью новые фонари со светодиодным наполнением. Кузов внедорожника имеет двухцветный окрас.
Для этого проекта была использована стилистика нового Mercedes G-Klasse в тюнингованной версии Brabus 700 Widestar.
Кстати, недавно стало известно о продлении жизни ульяновской «буханки», которая также получит некоторые доработки.
Я так и не понял зачем уаз снял с производства длинный уазик.Для основного заднего привода длиная база всегда лучше,ибо безопаснее.Места больше,и вообще для большинства целей использования длинный кузов предпочтительнее.
Ну а что касается самого рисунка---здорово,классно!