Дерзкий бюджетник: удлинённый УАЗ Хантер в премиальном тюнинге

Одной из самых интересных новинок уходящего года стало новое поколение немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse. Его российский идеологический аналог пока существенных обновлений не получил, однако мы решили представить, как бы он выглядел в образе «прокачанного» премиального автомобиля.

Отечественный автомобиль производится с 1972 года (тогда он назывался УАЗ-469), предок же современного G-Klasse появился несколько позже – в 1979 году. В качестве основы для этого проекта мы взяли не обычный Хантер, а его гипотетическую длиннобазную версию: подобный автомобиль был в модельном ряду Ульяновского Автозавода и имел индекс 3153. Он выпускался с 1996 по 2000 годы и обладал колёсной базой, увеличенной до 2 760 мм (база стандартного внедорожника составляет 2 380 мм). Передняя часть обновлена за счёт полностью светодиодной оптики и массивного бампера. Также модернизирован капот, в котором появились воздухозаборники, а над лобовым стеклом установлена дополнительная оптика.

Внедорожник получил расширенные арки, которые теперь могут вместить более крупные и широкие колёса. Между арками появились пороги со встроенной подсветкой, а под ними располагаются сдвоенные патрубки выхлопной системы. Установлены новые зеркала с повторителями указателей поворота, что позволяет убрать таковые с капота. Сзади расположился новый бампер и иной кожух запасного колеса, а также полностью новые фонари со светодиодным наполнением. Кузов внедорожника имеет двухцветный окрас.

Для этого проекта была использована стилистика нового Mercedes G-Klasse в тюнингованной версии Brabus 700 Widestar.

Кстати, недавно стало известно о продлении жизни ульяновской «буханки», которая также получит некоторые доработки.