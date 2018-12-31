Дерзкий бюджетник: удлинённый УАЗ Хантер в премиальном тюнинге

Дерзкий бюджетник: удлинённый УАЗ Хантер в премиальном тюнинге

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Одной из самых интересных новинок уходящего года стало новое поколение немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse. Его российский идеологический аналог пока существенных обновлений не получил, однако мы решили представить, как бы он выглядел в образе «прокачанного» премиального автомобиля.
 

Отечественный автомобиль производится с 1972 года (тогда он назывался УАЗ-469), предок же современного G-Klasse появился несколько позже – в 1979 году. В качестве основы для этого проекта мы взяли не обычный Хантер, а его гипотетическую длиннобазную версию: подобный автомобиль был в модельном ряду Ульяновского Автозавода и имел индекс 3153. Он выпускался с 1996 по 2000 годы и обладал колёсной базой, увеличенной до 2 760 мм (база стандартного внедорожника составляет 2 380 мм). Передняя часть обновлена за счёт полностью светодиодной оптики и массивного бампера. Также модернизирован капот, в котором появились воздухозаборники, а над лобовым стеклом установлена дополнительная оптика.

UAZ Hunter Brabus front1

Внедорожник получил расширенные арки, которые теперь могут вместить более крупные и широкие колёса. Между арками появились пороги со встроенной подсветкой, а под ними располагаются сдвоенные патрубки выхлопной системы. Установлены новые зеркала с повторителями указателей поворота, что позволяет убрать таковые с капота. Сзади расположился новый бампер и иной кожух запасного колеса, а также полностью новые фонари со светодиодным наполнением. Кузов внедорожника имеет двухцветный окрас.

UAZ Hunter Brabus rear1

Для этого проекта была использована стилистика нового Mercedes G-Klasse в тюнингованной версии Brabus 700 Widestar.

Кстати, недавно стало известно о продлении жизни ульяновской «буханки», которая также получит некоторые доработки.

Новинки Рендеры "Колёса.ру" 3151 3153 внедорожники российские внедорожники Hunter УАЗ
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5 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
67olgerd78

Я так и не понял зачем уаз снял с производства длинный уазик.Для основного заднего привода длиная база всегда лучше,ибо безопаснее.Места больше,и вообще для большинства целей использования длинный кузов предпочтительнее.
Ну а что касается самого рисунка---здорово,классно!

Евгений Тапыев

Длинный по проходимости, особенно по геометрии, скорее всего вчистую проиграет стандартному короткому. Во всяком случае, с Дефендерами именно так, за коротышём длинный может и не пройти. И ещё, многие лесные, таёжные дороги пробиты или поддерживаются именно УАЗом и техника с бОльшими габаритами там испытывает затруднения.
В общем, длинный хорош для трассы и в целом открытых пространств, а уазика в основном берут для таёжного бездорожья, для которого он в целом и предназначен.

j samurai

Весь этот "фуфлотюнинг" можно присобачить и на короткобазную версию, которая, безусловно, намного практичнее для бездорожья, для которого и создавался ВСЕдорожник УАЗ. Выпускные трубы, торчащие из-под порога - до первого диагонального вывешивание или просто глубокой колеи/высокого бугра. Намного практичнее было бы "оттюнинговать" силовой агрегат (обязательно дизель!), рулевое управление (ГУР/ЭУР, травмобезопасная рулевая колонка), салон (там много чего можно усовершенствовать) и поставить лебедку самовытаскивания.

Валерий

В самом деле, имея такую базу, осталось подкорректировать только интерьер, и УАЗ-Хантер пошел бы в массы. А то ведь, как легковой, этот автомобиль в нынешнем интерьере не воспринимается

nohead87

А где интерьер?)

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