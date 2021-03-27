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Дерзкий бюджетник: Hyundai Solaris в премиальном тюнинге

27.03.2021 660 0 0

Седан Hyundai Solaris – один из самых бюджетных автомобилей на российском рынке, и у него никогда не было спортивных модификаций. Мы же решили представить, как он мог бы выглядеть в «заряженной» версии.

 

Впервые модель Solaris была представлена в виде концепта на Московском автосалоне в августе 2010 года, и через несколько месяцев он пошёл в производство, заменив на нашем рынке седан Accent. Сегодня на конвейере уже второе поколение модели, в прошлом году получившее рестайлинг. Солярис имеет устойчивый имидж бюджетного автомобиля (таковым и являясь по факту), широко используется в эконом-такси и каршеринге. Кстати, по итогам продаж в феврале, Solaris занимает пятую строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей на нашем рынке. А что, если его немного «прокачать»?

Обновлённая модель имеет весьма симпатичный внешний вид, который можно подчеркнуть рядом деталей. Так, спереди Солярис получил новый передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части. В передних крыльях появились декоративные вставки с воздуховодами, сзади – новый бампер с массивной контрастной вставкой, которая находит своё визуальное продолжение в порогах. Под бампером расположились четыре круглых патрубка выхлопной системы, а на крышке багажника – узкий спойлер. Арки немного увеличены и расширены для размещения колёс большего диаметра. Наконец, эмблема на решётке радиатора и корпуса наружных зеркал выполнены в чёрном цвете. 

Как уже говорилось, спортивных версий Солярис никогда не получал. Представленный сегодня на российском рынке седан оснащается двумя атмосферными бензиновыми моторами – 1.4 (100 л.с.) и 1.6 123 л.с.). Самая мощная из них с «автоматом» разгоняется до 100 км/ч за 11,2 секунды, что является достаточно скромным результатом. Для подобных изменений во внешности, конечно, подошёл бы какой-нибудь другой мотор. Как вариант, силовой агрегат можно было бы позаимствовать у старшей модели Hyundai i30 N (она, кстати, официально представлена в России), которая оснащается 2-литровым турбомотором, выдающим 250 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Есть также версия Performance, которая после обновления модели в прошлом году располагает 280 л.с. и 392 Нм. Она может комплектоваться как 6-ступенчатой «механикой», так и 8-ступенчатым «роботом» N DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Разгонная динамика до «сотни» такой модификации – менее 6 секунд, а в случае с Солярисом она могла бы быть ещё лучше, учитывая меньший вес.   

При создании этого проекта использовалась стилистика одного небезызвестного немецкого спорткара.

Стандартный седан Hyundai Solaris
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Стандартный седан Hyundai Solaris
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Стандартный седан Hyundai Solaris
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Сегодня в России седан Solaris можно приобрести за 805 000 рублей в базовой версии Active (1.4 МТ, 100 л.с.). Вариант с этим же мотором и «автоматом» оценивается минимум в 926 000 руб. Более мощный 123-сильный седан с двигателем 1.6 и «механикой» обойдётся в 911 тысяч, а доплата за автоматическую коробку передач составит 40 тысяч рублей для каждой комплектации.

Между тем, на прошлой неделе корейская компания официально представила новый минивэн Staria с очень необычным дизайном.

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