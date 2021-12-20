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Дерзкий «китаец»: Haval Jolion в премиальном тюнинге

20.12.2021 1662 0 0

Jolion является одной из самых интересных китайских новинок этого года на нашем рынке. По своим техническим характеристикам кроссовер далёк от спортивных амбиций, однако его внешний вид вполне располагает к примерке «заряженного» премиального образа.

 

Компактный китайский кроссовер был представлен у себя на родине в конце прошлого года. Там он получил имя Chulian, в России же он известен как Jolion. На нашем рынке его продажи начались в мае этого года, а месяцем ранее тульский завод Haval начал серийный выпуск модели. И её дебют оказался успешным: она почти сразу стала самой популярной моделью бренда, а по итогам ноября этого года и самым продаваемым «китайцем» в России. Кроме того, она вошла в ТОП-25 среди всех представленных на российском рынке моделей, а также в ТОП-5 кроссоверов. Не в последнюю очередь этот успех можно объяснить интересной современной внешностью автомобиля, которая к тому же вполне оригинальна. Могут ли некоторые доработки сделать Jolion ещё более привлекательным?

Спереди появился новый бампер с более крупным воздухозаборником, а контрастные декоративные вставки по бокам теперь доходят до самого низа бампера. Решётка радиатора выполнена в чёрном цвете, также хром убран и со всех остальных деталей кузова. В передних крыльях расположились воздуховоды с декоративными элементами, сзади – новый бампер с массивной контрастной вставкой и четырьмя патрубками выхлопной системы под ней. Дополняют образ более крупные колёса с новыми многоспицевыми дисками.

Jolion – первая в России модель, построенная на модульной платформе L.E.M.O.N, хотя в Китае её уже используют несколько кроссоверов. Основными её отличиями от предыдущих платформ компании считаются повышенная жёсткость силовой структуры кузова и уменьшенная масса. По своим габаритам (4472х1841х1574 мм, колёсная база 2700 мм) Jolion близок таким моделям, как Nissan Qashqai и Kia Sportage уходящего поколения. Кроссовер предлагается с безальтернативной 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» GW4G15K, в китайской версии выдающей 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента.      

Стандартный Haval Jolion
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Стандартный Haval Jolion
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Стандартный Haval Jolion
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Российский же вариант имеет немного иные характеристики: 143 л.с. и 210 Нм для переднеприводного варианта. Самый доступный кроссовер с 6-ступенчатой «механикой» предлагается за 1 379 000 рублей. Модификация с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями обойдётся на 100 тысяч дороже. Есть также полноприводный вариант, который предлагается исключительно с «роботом» и выдаёт 150 л.с. и 230 Нм крутящего момента – от 1 699 000 рублей.

Кстати, летом мы провели тест-драйв Haval Jolion. Также на этой неделе появилась информация о новом кроссовере Haval Dargo, который ожидается в России в следующем году.

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