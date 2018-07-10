«Дивный» гиперкар Bugatti потянет на 5 миллионов евро минимум

Новый Bugatti Divo будет выпущен небольшой серией 40 автомобилей со стартовым ценником 5 миллионов евро (около 366 000 000 рублей по актуальному курсу), а это приблизительно в два раза дороже гиперкара Chiron.
Новую модель назвали в честь французского гонщика Альберта Диво, который в 20-х годах прошлого столетия на автомобиле Bugatti дважды одержал победу в гонке Targo Florio. Глава марки Штефан Винкельман заявил, что Divo станет самым «драйверским» автомобилем в истории марки.
Ключевыми достоинствами нового гиперкара станут превосходная управляемость, генерирование максимальной прижимной силы и «умение» выдерживать высокие перегрузки. Технические детали не раскрываются, но по слухам, новинка будет построена на базе Chiron, правда, превзойдет его по разгону (Chiron Sport набирает «сотню» за 2,5 секунды), но уступит в максимальной скорости – она будет снижена с 420 км/ч до 385 км/ч.
Напомним, стандартный Bugatti Chiron приводится в движение восьмилитровым квадтурбомотором W16, развивающим 1500 л.с. мощности и 1 600 Нм крутящего момента.
Публичная премьера Bugatti Divo состоится на автофестивале Quail в Калифорнии 24 августа.
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