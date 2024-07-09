Дизайн Citroën C4 следующего поколения могут выполнить «по лекалам» концепта Oli

Ожидается, что новый паркетник французской марки появится в 2027 году. В его основу может лечь платформа Smart Car (на ней базируется актуальный Citroen C3 для Европы).

Актуальный Citroën C4 дебютировал в 2020 году в кузове кросс-лифтбек, у модели есть версии как с ДВС, так и с полностью электрической техникой. Согласно отчёту Jato Dynamics, по итогам прошлого года европейцы купили 59 696 экземпляров, что на 5% меньше, чем в 2022-м. При этом за первые пять месяцев текущего года на учёт здесь было поставлено 27 396 единиц, что на 4% больше, чем в январе-мае 2023-го.

На фото: актуальный кросс-лифтбек Citroën C4 1 / 2 На фото: актуальный кросс-лифтбек Citroën C4 2 / 2

Сейчас французская компания, принадлежащая автогиганту Stellantis, занимается разработкой С4 следующего поколения. О том, какой окажется эта новинка, сообщает британский Autocar со ссылкой на руководителя отдела дизайна Citroën Пьера Леклерка. По его словам, производитель намерен «выпустить на дороги автомобиль, очень похожий на Oli».



На фото: концепт Citroën Oli

Речь идёт о необычном и весьма смелом концепте Citroën Oli, который дебютировал в конце сентября 2022 года. Шоу-кар представляет собой лёгкий электрический пикап-трансформер, созданный для «эпохи бережливости». Как Kolesa.ru сообщал ранее, он позиционируется как семейная машина для ежедневной эксплуатации, которая при этом имеет неограниченный срок службы.



Особенностью Oli являются капот и крыша, созданные из прочных композитных панелей с наполнителем из переработанного картона – они очень лёгкие и при этом способны выдержать вес взрослого человека. Пикап, чья снаряженная масса составляет всего 1000 кг, оснащается тяговой батареей ёмкостью 40 кВт*ч, а дальнобойность на одной зарядке у него составляет 400 км.



На фото: салон концепта Citroën Oli

Стоит отметить, что некоторые черты концепта Oli уже получил новый Citroën C3, адресованный европейскому рынку (кросс-хэтчбек был представлен в октябре 2023-го), а также местный C3 Aircross, который дебютировал во второй половине прошлого месяца. Вероятно, подобное оформление бамперов, радиаторной решётки, светодиодной головной оптики и, конечно, овальные логотипы бренда получит и будущий паркетник C4 следующей генерации.



На фото: новый Citroën C3 Aircross

По словам Пьера Леклерка, готовящаяся новинка должна оказаться функциональной и инновационной, при этом продаваться такой кроссовер будет по цене, доступной «для всех». Ожидается, что новый С4 по-прежнему будет предлагаться в формате кросс-лифтбека или же перейдёт в сегмент купеобразных паркетников.



Премьера нового Citroën C4, скорее всего, пройдёт в 2027 году. Ожидается, что в основу этого паркетника ляжет платформа Smart Car, принадлежащая Stellantis. На ней же базируются уже упомянутые C3 и C3 Aircross для Европы, а также недавно поступивший в продажу кроссовер Opel Frontera. Не исключено, что новинка разделит с родственниками и технику. О ценах говорить пока рано.

