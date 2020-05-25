Для водителей без прав, виновных в серьёзных ДТП, тюремный срок может увеличиться вдвое

В прошлом году в России ужесточили санкции для пьяных водителей, которые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. Аналогично изменилось наказание для тех, кто сбежал с места аварии, но всё же был впоследствии привлечён к ответственности. Теперь к ним может присоединиться ещё одна категория виновников ДТП – те, кто сел за руль, не имея водительских прав.



С этой инициативой выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Как сообщает ria.ru, сейчас соответствующий проект уже находится в разработке. Инициатор планирует отправить документ на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии, но придётся дождаться момента, когда депутаты вернутся к штатному режиму работы.

Судя по словам Вячеслава Лысакова, под ужесточение санкций попадут как те виновники ДТП, которые сели за руль, но никогда не имели водительских удостоверений (так называемые «самоучки»), так и те, кто был лишён прав ранее и на момент аварии всё ещё их не вернул. Соответственно он предлагает в части 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса добавить пару пунктов: первый коснётся лиц, не имеющих права управления транспортными средствами; второй – лиц, лишённых права управления ТС.



Вероятно, во вторую категорию всё-таки не должны попасть водители, которые стали виновниками ДТП, будучи временно лишёнными прав из-за долгов (такая практика применяется с середины января 2016 года). Напомним, судебные приставы учитывают задолженности по уплате штрафов (в том числе за нарушения ПДД), алиментов, а также имущественного и морального вреда, причинённого преступлением. Однако эта мера, по сути, призвана повысить собираемость штрафов и иных подобных платежей, а не убрать с дороги «опасных» автомобилистов.

Как мы уже упоминали, сейчас более суровое наказание применяется к тем, кто стал виновником ДТП, будучи в нетрезвом состоянии, а также к тем, кто скрылся с места аварии. Согласно нынешним нормам, если в результате инцидента был причинён тяжкий вред здоровью пострадавших, виновника накажут лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Если в ДТП погиб один человек, то срок составит 5-12 лет. Если жизни лишились двое и более участников, то водителю дадут от 8 до 15 лет тюрьмы.



Таким же предлагается сделать наказание для тех, кто сел за руль, не имея прав, и устроил аварию с пострадавшими и погибшими. Сейчас их судят как трезвых водителей: то есть, при причинения тяжкого вреда здоровью, тюремный срок составляет не более 3 лет (нижняя планка не указана); если в ДТП один погибший – до 5 лет; если двое погибших или больше – до 7 лет лишения свободы (согласно пунктам 1, 3 и 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ). Это значит, что максимальный срок заключения для таких виновников аварий может увеличиться больше, чем в два раза.

В конце прошлого года стало известно о том, что ужесточить хотят санкции для тех, кто сажает за руль несовершеннолетних. Поводом для этого стало то, что за последние семь лет количество аварий, произошедших с машиной, которой управлял ребёнок, выросло почти на 50%. Сейчас виновников (взрослых, пустивших за руль ребёнка) наказывают штрафом в размере 30 тыс. рублей.

