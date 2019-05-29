До 15 лет тюрьмы: Госдума поддержала усиление наказания за «пьяные» аварии

Соответствующий законопроект сегодня, 29 мая 2019 года, был принят депутатами во втором основном чтении.

Виновников серьёзных ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей, будут наказывать строже. Госдума РФ рассматривает соответствующую норму довольно быстро: в первом чтении норму одобрили в середине текущего месяца, теперь её уже приняли во втором. В случае, если в скором времени она пройдёт и третье чтение, у проекта есть шансы увидеть «зелёный свет» в текущем году.

Напомним, речь идёт о радикальном ужесточении наказания для нетрезвых автомобилистов, спровоцировавших аварии с пострадавшими или погибшими. Изменения должны коснуться статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Сейчас в случаях, когда в результате «пьяного» ДТП наносится тяжкий вред здоровью, максимальный срок лишения свободы составляет 4 года. Его предлагают увеличить до 7 лет. За аварию с одним погибшим человеком виновник получит не 5, а 12 лет лишения свободы. Если же двое или больше людей лишились жизни, то максимальный тюремный срок вырастет с 9 до 15 лет.

По сути, законодатели планируют приравнять максимальный срок лишения свободы для нетрезвых виновников аварий к тому, который распространяется на убийц. Само преступление сделают тяжким: это грозит водителям более строгими условиями пребывания в тюрьме. Помимо этого, для них усложнится процедура условно-досрочного освобождения.

Согласно официальной статистике ГИБДД, число ДТП по вине нетрезвых водителей выросло в 2018 году до 16,5 тыс. случаев (прирост составил 1,2%). В них погибло около 4,6 человек, было ранено 22,3 тыс. участников.

Однако с начала текущего года число таких аварий сократилось: за январь-апрель 2019-го было зафиксировано 2 720 инцидентов, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибло 573 человека (меньше на 39%), было ранено 3 933 участника (меньше на 16%).

Не так давно стало известно о том, что, даже в случае окончательного одобрения проекта, ужесточение наказания за «пьяные» ДТП коснётся не всех. По словам председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, новые увеличенные сроки лишения свободы не будут распространяться на тех водителей, которые принимали лекарственные препараты.

Стоит напомнить, что наказание для водителей, скрывшихся с места серьёзного ДТП, теперь является таким же, как и для пьяных виновников аварий. На этом изменении настоял Конституционный суд РФ. Раньше максимальный срок лишения свободы для того, кто уехал с места аварии, составлял 7 лет, а для пьяного водителя, как было указано выше, 9 лет. Так что в случае, если ужесточение наказания для виновников «пьяных» ДТП одобрят, тем, кто сбежал с места происшествия, скорее всего тоже будут грозить более длительные сроки лишения свободы.