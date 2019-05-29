До 15 лет тюрьмы: Госдума поддержала усиление наказания за «пьяные» аварии
Виновников серьёзных ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей, будут наказывать строже. Госдума РФ рассматривает соответствующую норму довольно быстро: в первом чтении норму одобрили в середине текущего месяца, теперь её уже приняли во втором. В случае, если в скором времени она пройдёт и третье чтение, у проекта есть шансы увидеть «зелёный свет» в текущем году.
Напомним, речь идёт о радикальном ужесточении наказания для нетрезвых автомобилистов, спровоцировавших аварии с пострадавшими или погибшими. Изменения должны коснуться статьи 264 Уголовного кодекса РФ.
Сейчас в случаях, когда в результате «пьяного» ДТП наносится тяжкий вред здоровью, максимальный срок лишения свободы составляет 4 года. Его предлагают увеличить до 7 лет. За аварию с одним погибшим человеком виновник получит не 5, а 12 лет лишения свободы. Если же двое или больше людей лишились жизни, то максимальный тюремный срок вырастет с 9 до 15 лет.
По сути, законодатели планируют приравнять максимальный срок лишения свободы для нетрезвых виновников аварий к тому, который распространяется на убийц. Само преступление сделают тяжким: это грозит водителям более строгими условиями пребывания в тюрьме. Помимо этого, для них усложнится процедура условно-досрочного освобождения.
Согласно официальной статистике ГИБДД, число ДТП по вине нетрезвых водителей выросло в 2018 году до 16,5 тыс. случаев (прирост составил 1,2%). В них погибло около 4,6 человек, было ранено 22,3 тыс. участников.
Однако с начала текущего года число таких аварий сократилось: за январь-апрель 2019-го было зафиксировано 2 720 инцидентов, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибло 573 человека (меньше на 39%), было ранено 3 933 участника (меньше на 16%).
Не так давно стало известно о том, что, даже в случае окончательного одобрения проекта, ужесточение наказания за «пьяные» ДТП коснётся не всех. По словам председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, новые увеличенные сроки лишения свободы не будут распространяться на тех водителей, которые принимали лекарственные препараты.
Стоит напомнить, что наказание для водителей, скрывшихся с места серьёзного ДТП, теперь является таким же, как и для пьяных виновников аварий. На этом изменении настоял Конституционный суд РФ. Раньше максимальный срок лишения свободы для того, кто уехал с места аварии, составлял 7 лет, а для пьяного водителя, как было указано выше, 9 лет. Так что в случае, если ужесточение наказания для виновников «пьяных» ДТП одобрят, тем, кто сбежал с места происшествия, скорее всего тоже будут грозить более длительные сроки лишения свободы.
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