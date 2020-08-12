До премьеры меньше месяца: Skoda показала внешность кроссовера Enyaq

Skoda намерена представить серийный кроссовер Enyaq iV в рамках специального мероприятия в Праге 1 сентября 2020-го. В основу названия электрического паркетника легло ирландское имя Enya, которое означает «источник жизни». В прошлом месяце чешская марка показала тизеры внешности новинки, а также скетчи её салона. Теперь же пресс-офис Шкоды опубликовал эскизы экстерьера «розеточного» SUV.



Первый полностью электрический паркетник Skoda получил в основу платформу MEB, которая была создана специально для электромобилей брендов, входящих в состав концерна Volkswagen. Судя по новым эскизам, опубликованным маркой, дизайн новинки будет во многом повторять представленный в прошлом году концепт Vision iV. Правда, крыша у серийного кросса не будет столь покатой. По предварительной информации, купеобразная версия может тоже позже добраться до конвейера.



У серийной модели, вероятно, не будет таких больших колёсных дисков, как нарисованы на эскизах, а также должны быть стандартные дверные ручки (на рисунках они на корпусе отсутствуют). Судя по надписи на переднем крыле, на скетчах изображён кросс в спецверсии, которая выйдет ограниченным тиражом.

В компании отметили, что коэффициент аэродинамического сопротивления у товарного Enyaq равен всего 0,27. Длина кроссовера с «традиционным» для SUV кузовом равна 4648 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1618 мм, а расстояние между осями – 2765 мм. Это значит, что по габаритам «зелёный» паркетник недалеко ушёл от Kodiaq: 4697 x 1882 x 1681 мм, колёсная база – 2791 мм. Объём багажника у Enyaq составляет 585 литров, тогда как показатель Kodiaq – 635 литров.



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Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Enyaq будет «многослойная» передняя панель, двухспицевое рулевое колесо, дисплей виртуальной «приборки» с функцией дополненной реальности. Диаметр экрана мультимедийной системы равен 13 дюймам (на сегодняшний день это самый большой тачскрин среди всех Skoda: так, у новой Octavia диагональ дисплея максимум 10 дюймов). На центральном тоннеле располагается джойстик КПП и площадка для зарядки смартфона, на нижнем этаже тоннеля располагается отсек для хранения мелких вещей.



Ближайшим «родственником» электрокроссовера Skoda станет Volkswagen ID.4, который пока также не представили официально, хотя ранее его внешность была раскрыта на снимках из базы китайского минпрома. Кстати, здесь модель с минимальными отличиями будет выпускаться на двух заводах – под названиями ID.4 Crozz и ID.4X. Колёсная база у них одна (2765 мм, как у «еврохэтча» ID.3), а вот длина разнится – 4592 и 4612 мм соответственно.



На фото: прототип Skoda Enyaq 1 / 2 На фото: прототип Skoda Enyaq 2 / 2

​ Моторную гамму электрокросс Skoda тоже разделит с Volkswagen ID.4. Напомним, версии попроще имеют лишь один электромотор, установленный на задней оси, а исполнения подороже – полноприводные, с двумя двигателями (на каждой из осей). Самый доступный Skoda Enyaq iV 50 оснастили 148-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 55 кВт*ч, запас хода у него – 340 км (расчёт вели по циклу WLTP). Skoda Enyaq iV 60 предложат со 179-сильным мотором и аккумулятором ёмкостью 62 кВт*ч, без подзарядки он проедет 390 км. У Enyaq iV 80 204-сильный вариант и батарея на 82 кВт*ч, дальность хода на одной зарядке – 500 км. Также в гамме будут полноприводные Enyaq iV 80X и vRS с аккумулятором ёмкостью 82 кВт*ч, при этом у первого варианта совокупная мощность пары электромоторов составляет 265 л.с., у второго – 306 л.с., а запас хода у обеих версий – 460 км.

По-прежнему неясно, доберутся ли электромобили марок Skoda и Volkswagen до России, ведь спрос на «зелёные» автомобили в нашей стране весьма скромен, а инфраструктуры почт нет. Однако такие условия не пугают компанию Nissan, которая всё-таки решилась привезти к нам свой электрокросс Ariya.

