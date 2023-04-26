До премьеры новой «пятёрки» BMW осталось меньше месяца: новое изображение седана

Баварская марка наладит производство 5 серии следующего поколения на заводе в Дингольфинге (Германия) грядущим летом. Продажи на европейском рынке, по плану, начнутся в октябре текущего года.

История BMW 5 series насчитывает уже более полувека, производство модели началось в 1972 году. «Пятёрка» нынешнего седьмого поколения дебютировала в октябре 2016 года, так что пришло время для смены генерации. Сейчас разработка автомобиля восьмого поколения сейчас находится на финальной стадии, известно, что премьера новинки пройдёт 24 мая. Баварский производитель покажет как «обычную» версию 5 series, так и полностью электрическую модификацию с собственным названием BMW i5.

На фото: прототип BMW i5

Компания пока официально не рассекретила внешность будущей новинки. Однако ещё в конце прошлого месяца на пресс-сайте BMW были опубликованы «шпионские» снимки прототипа BMW i5 с зимних дорожных испытаний; теперь же производитель поделился фотографиями электромобиля, который проходит серию летних тестов.

Отметим, информации о том, как будет выглядеть BMW 5 series следующего поколения по-прежнему нет, хотя ранее художники уже представляли потенциальную внешность новинки. Очередным вариантом экстерьера решил поделиться дизайнер испанского издания Motor.es: на рендере на этот раз изображена корма предполагаемого седана «пятёрки» восьмой генерации.



Предполагается, что часть решений в оформлении «пятёрка» получит от «старшей» модели BMW 7 series. Судя по изображению, новинка может получить иные фонари, заходящие на задние крылья и крышку багажника. У них, вероятно, будет рисунок из двух полос, одна из которых утолщается к краю. В нижнюю часть заднего бампера интегрированы пара патрубков выхлопной системы трапециевидной формы со сглаженными углами (по одному с каждой стороны), а также глянцевые тёмно-серые вставки с узкими горизонтально расположенными светоотражателями.



Рендер BMW 5 series новой генерации

Как сообщалось ранее, в салоне BMW 5 series следующей генерации появится знакомый по другим недавним новинкам бренда изогнутый дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы с новой операционной системой BMW OS 8.5.



Напомним, в гамме следующей «пятёрки» останутся бензиновые и дизельные версии, но всю технику электрифицируют: у начальных версий двигатели внутреннего сгорания будут работать в составе мягкогибридной системы в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Кроме того, известно, что в линейку войдут подзаряжаемые гибриды, предполагается, что чисто на электротяге запаса хода у них хватит примерно на 100 км (по циклу WLTP). Электрокар i5 изначально выйдет в двух версиях – базовой eDrive40 и топовой M60 xDrive. В первом случае предполагается единственный 335-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси, во втором – двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составит не менее 590 л.с.



Баварский производитель наладит выпуск BMW 5 серии нового поколения на заводе в Дингольфинге (Германия) летом текущего года. В компании сообщили, что продажи на европейском рынке, по плану, должны начаться в октябре текущего года.

