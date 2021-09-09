Dodge анонсировал новый кроссовер: скорее всего, сделан из «китайца», который продают и в РФ

Если новинка действительно окажется перелицованным китайским паркетником, то ее, вероятно, предложат только с передним приводом. Мотор пока под вопросом.

Минувшим летом появилась информация о том, что Dodge работает над компактным кроссом, который окажется родственником еще не представленного Alfa Romeo Tonale. Для той модели якобы возродят название Hornet, ее премьера намечена на следующий год, а главным рынком станут Штаты. Теперь же выяснилось, что Dodge готовит еще один новый SUV, он предназначен только для Мексики, и его рассекретят до конца текущего года.

Пока местное подразделение Stellantis распространило лишь несколько фотографий замаскированной машины, ее имя не объявлено, при этом в компании заявили, что модель все еще проходит испытания. Впрочем, мексиканские профильные медиа уже опознали кроссовер, они считают, что под камуфляжем прячется китайский GAC Trumpchi GS5 (марку Trumpchi концерн GAC использует только на родине), который доступен и в России. Судя по всему, они правы: силуэт, фары и фонари – все совпадает.

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Между тем Dodge не впервой цеплять свои эмблемы на автомобили других марок. Так, в той же Мексике сегодня можно купить седанчик Dodge Attitude, который является чуть перелицованной версией дореформенного Mitsubishi Mirage/Attrage (в предыдущем поколении Attitude и вовсе был Солярисом). Там также продавали «четырехдверку» Dodge Neon, то есть дорестайлинговый Fiat Tipo, но эту модель из мексиканской гаммы недавно убрали. Ну а концерн GAC – это давний партнер еще FCA (слияние FCA и PSA в альянс Stellantis было завершено лишь в 2021-м), в Китае у компаний есть совместное предприятие.



Напомним, кроссовер GAC Trumpchi GS5 актуальной, второй по счету, генерации дебютировал в 2018-м. На домашнем рынке он популярностью не пользуется, причем настолько, что переживший рестайлинг паркетник даже понизили в должности: такой SUV вошел в семейство младшей модели GS4, получив приставку Plus. Но дореформенный вариант до сих пор в строю, и именно он превратится в новый Dodge.



GAC Trumpchi GS5 1 / 5 GAC Trumpchi GS5 2 / 5 GAC Trumpchi GS5 3 / 5 GAC Trumpchi GS5 4 / 5 GAC Trumpchi GS5 5 / 5

Длина GS5 равна 4695 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2710 мм. То есть по габаритам он близок, например, к Mitsubishi Outlander. В Китае кросс оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Впрочем, не исключено, что Dodge отрядят более мощный турбомотор от GS4 Plus, речь идет о двигателе 2.0, выдающем 252 л.с. (он тоже сочетается с 6АКП). Привод же в любом случае только передний.



Больше подробностей о новом кроссовер Dodge должны раскрыть в ближайшее время.