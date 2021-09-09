Новинки ×
  • Dodge анонсировал новый кроссовер: скорее всего, сделан из «китайца», который продают и в РФ

Dodge анонсировал новый кроссовер: скорее всего, сделан из «китайца», который продают и в РФ

09.09.2021 86 0 0

Если новинка действительно окажется перелицованным китайским паркетником, то ее, вероятно, предложат только с передним приводом. Мотор пока под вопросом.

 

Минувшим летом появилась информация о том, что Dodge работает над компактным кроссом, который окажется родственником еще не представленного Alfa Romeo Tonale. Для той модели якобы возродят название Hornet, ее премьера намечена на следующий год, а главным рынком станут Штаты. Теперь же выяснилось, что Dodge готовит еще один новый SUV, он предназначен только для Мексики, и его рассекретят до конца текущего года.

Пока местное подразделение Stellantis распространило лишь несколько фотографий замаскированной машины, ее имя не объявлено, при этом в компании заявили, что модель все еще проходит испытания. Впрочем, мексиканские профильные медиа уже опознали кроссовер, они считают, что под камуфляжем прячется китайский GAC Trumpchi GS5 (марку Trumpchi концерн GAC использует только на родине), который доступен и в России. Судя по всему, они правы: силуэт, фары и фонари – все совпадает.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Между тем Dodge не впервой цеплять свои эмблемы на автомобили других марок. Так, в той же Мексике сегодня можно купить седанчик Dodge Attitude, который является чуть перелицованной версией дореформенного Mitsubishi Mirage/Attrage (в предыдущем поколении Attitude и вовсе был Солярисом). Там также продавали «четырехдверку» Dodge Neon, то есть дорестайлинговый Fiat Tipo, но эту модель из мексиканской гаммы недавно убрали. Ну а концерн GAC – это давний партнер еще FCA (слияние FCA и PSA в альянс Stellantis было завершено лишь в 2021-м), в Китае у компаний есть совместное предприятие.

Напомним, кроссовер GAC Trumpchi GS5 актуальной, второй по счету, генерации дебютировал в 2018-м. На домашнем рынке он популярностью не пользуется, причем настолько, что переживший рестайлинг паркетник даже понизили в должности: такой SUV вошел в семейство младшей модели GS4, получив приставку Plus. Но дореформенный вариант до сих пор в строю, и именно он превратится в новый Dodge.

GAC Trumpchi GS5
1 / 5
GAC Trumpchi GS5
2 / 5
GAC Trumpchi GS5
3 / 5
GAC Trumpchi GS5
4 / 5
GAC Trumpchi GS5
5 / 5

Длина GS5 равна 4695 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2710 мм. То есть по габаритам он близок, например, к Mitsubishi Outlander. В Китае кросс оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Впрочем, не исключено, что Dodge отрядят более мощный турбомотор от GS4 Plus, речь идет о двигателе 2.0, выдающем 252 л.с. (он тоже сочетается с 6АКП). Привод же в любом случае только передний.

Больше подробностей о новом кроссовер Dodge должны раскрыть в ближайшее время.

кроссовер авторынок новинки Dodge GAC GAC GS5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Четыре пепельницы, три прикуривателя и 130 тысяч рублей: опыт владения Buick Park Avenue Можно ли купить автомобиль бизнес-класса за сумму, эквивалентную паре тысяч долларов? И чтобы при этом он был на ходу и не требовал существенных вложений? Как ни странно, можно! Правда, бизн... 159 0 0 09.09.2021
Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: живительная оцинковка, грязевые карманы и «взрослая» электрика С моделью Insignia Opel пытался войти в сегмент «недопремиума», предложив чуть более доступный, чем у «старших немецких братьев», автомобиль, при этом имеющий отличный набор опций и вполне «... 1376 0 2 08.09.2021
Статьи / Путешествия План, ночлег, комфорт, инструмент и… газ: 5 вещей, о которых должен помнить автотурист Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллио... 245 0 1 08.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57454 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57264 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32694 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings