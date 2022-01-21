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  • Дорога от Москвы до Казани становится ближе: строительство платной трассы М-12 продолжается

Дорога от Москвы до Казани становится ближе: строительство платной трассы М-12 продолжается

21.01.2022 248 0 0

Работы по возведению скоростной автодороги идут на всех участках. В том числе продолжается строительство моста через реку Оку.

 

Платные трассы в России находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Через несколько лет список пополнится за счёт ещё одной скоростной автодороги – М-12 (официальное название она получит позже). Согласно первоначальному плану, её маршрут должен пройти от Москвы через Нижний Новгород до Казани.

Отметим, сейчас водители, которые направляются из столицы РФ в главный город республики Татарстан (либо в обратном направлении), используют федеральную дорогу М-7 «Волга» (трасса проходит до Уфы). За проезд по ней автомобилистам платить не нужно. После того, как для движения откроют М-12 автодорога «Волга» станет бесплатным дублёром новой автомагистрали.

Изначально предполагалось, что скоростная автодорога от Москвы до Казани пройдёт через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (Нижегородская область), Канаш (Чувашская республика) и Шали (Татарстан). Позже в план внесли изменения, причём сначала трассу решили продлить до Екатеринбурга, а позже – до Тюмени и Челябинска.

Как сегодня рассказали в Автодоре, сейчас начаты строительные работы по всей протяжённости М-12. В общей сложности над устройством земляного полотна, пересмотром коммуникаций, возведением искусственных сооружений в рамках масштабного проекта задействовано почти 11 тыс. человек и свыше 4 тыс. единиц строительной техники.

В ходе возведения трассы на 192 искусственных сооружениях продолжается забивка свай, устройство монолитных конструкций опор, монтаж балок и бетонирование плит пролётных строений. Кроме того, сейчас на всех девяти этапах строительства идёт поставка и накопление материалов, которые будут использованы во время основного дорожного сезона.

Отметим, на четвёртом этапе строительства скоростной магистрали М-12 работает 1,6 тыс. человек, привлечено около 640 единиц техники. Они занимаются в том числе строительством 36 искусственных сооружений. Сообщается, что почти на всём протяжении четвёртого этапа обеспечен сквозной технологический проезд (за исключением разрывов на пересечениях с рекой Окой и железной дорогой «Арзамас – Нижний Новгород»).

Одним из важнейших объектов, которые планируется возвести на этом этапе, является вантовый мост через реку Оку: он соединит берега Владимирской и Нижегородской областей. Его протяжённость составит 1377,6 метра. На сегодняшний день на месте будущего мостового перехода продолжается строительство двух пилонов, их высота составит 80 метров. В госкомпании пояснили, что в пойменной части со стороны Владимирской области на временных опорах смонтировано уже 300 тонн металлоконструкций пролётного строения моста.

Ранее мы сообщали о том, что в рамках строительства платной трассы М-12 продолжается возведение моста через Волгу. По завершению работ его протяжённость составит 3343 метра. Он окажется самым длинным в составе скоростной автодороги М-12 от Москвы до Казани.

Россия авто и общество дороги

 

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