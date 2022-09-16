Дорожные знаки и разметку в РФ изменят: новый стандарт обойдётся в 18 миллионов рублей

Федеральное дорожное агентство планирует внести изменения в правила применения дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и светофоров. Ведомство проводит тендер на сумму 18,3 млн рублей: сумму планируется потратить на обновление обязательного госстандарта 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».



Этот ГОСТ сейчас используют в работе организаторы движения и дорожные службы, им же при проведении проверок руководствуется ГИБДД. В последний раз документ менялся 1 апреля 2020 года: в практику официально ввели разметку-вафельницу, синюю разметку для зон платной парковки, информационные таблички для обозначения мест зарядки электромобилей и другие нововведения.

Как сообщает «Коммерсант», после вступления в силу новой редакции госстандарта появились очередные предложения по улучшению ГОСТа: большая часть касалась оптимизации использования дорожных знаков, установки ограждений, уточнения правил применения разметки, а также условий установки светофоров. Пока что неизвестно, какие именно предложения войдут в обновлённую версию стандарта: в Росавтодоре отметили, что решение будут принимать победитель конкурса (на 18,3 млн рублей) совместно с профильным техническим комитетом ведомства.



Согласно техзаданию, в ГОСТ хотят внедрить «ресурсо- и энергосберегающие технологии» и «передовые и прогрессивные подходы к организации движения», их цель – повышение безопасности движения и пропускной способности дорог. Кроме того, разработчикам новой редакции необходимо будет учесть «потребности» крупных городов «в организационных и ограничительных мерах для движения ТС и пешеходов» (о чем идёт речь, пока не ясно).

По мнению специалиста дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Санкт-Петербурга Дмитрия Попова, на сегодняшний день между ГОСТом и ПДД имеется немало противоречий. В списке отличий, к примеру, разметка для диагональных пешеходных переходов, а также синяя разметка для обозначения мест платной стоянки, которая имеется в стандарте, но отсутствует в ПДД. Ещё в правилах нет уточнения о том, что зона действия знака «Остановка запрещена» должна прекращаться после установки указателя «Парковка» (в госстандарте оно есть). Эксперт считает, что менять в этой ситуации нужно именно Правила дорожного движения.



Компания, которой в итоге доверят создание новой редакции ГОСТа, будет определена в начале октября текущего года. Как рассказали в Росавтодоре, завершение работ по обновлению документа запланировано на 2024 год. При этом изменения, скорее всего, вступят в силу не раньше середины 2025 года.

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что Правила дорожного движения в РФ готовят к масштабным изменениям. Тогда стало известно о том, что Общественная палата начала сбор инициатив по введению поправок в действующие ПДД. Предложения планируется направить в ГИБДД.

