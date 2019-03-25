Дошли до ручек: АВТОВАЗ опять модернизирует Ладу 4×4

Классическая «Нива» получит наследника не раньше чем через три года, а потому АВТОВАЗ решил вновь заняться её точечной модернизацией. В Сети появился список предполагаемых доработок.

Благодаря низкой цене (от 518 900 рублей на момент этой публикации) Lada 4×4 продолжает оставаться одной из самых популярных моделей сегмента SUV на российском рынке: в прошлом году реализовано 32 949 экземпляров, что на 13,3% больше, чем в 2017-м. Для сравнения скажем, что технически более совершенная Chevrolet Niva в 2018-м просела на 6,3% и нашла 29 235 покупателей. Положение «Шнивы» на рынке отягощено хроническим необоснованным подорожанием и бесперспективностью – модель проживёт максимум до конца 2020 года. Тем не менее, в ближайшее время «Шниву» ждёт финальный рестайлинг, о чём в декабре сообщил генеральный директор GM-АВТОВАЗа Ромуальд Рытвински. После завершения выпуска имя Niva, скорее всего, вернётся к марке Lada и получит его наследник Лады 4×4 на «тележке» Renault Duster, но случится это в лучшем случае в конце 2021 – начале 2022 года, то есть жизненный путь классической «Нивы» закончится позже, чем у её родственницы с эмблемой Chevrolet.

Сегодня ресурс Лада.Онлайн сообщил, что Ладу 4×4 ждёт очередная комплексная модернизация (последняя проходила в 2016 году) и опубликовал список планируемых изменений, составленный специалистами тольяттинского завода. Список насчитывает 17 позиций, и большинство из них проходят по ведомству «блох и козявочек», то есть это всевозможные мелкие недостатки, которые обычно устраняются ещё на стадии проектирования и испытаний автомобиля, но у АВТОВАЗа руки до них дошли только сейчас, когда разработанный ещё при СССР внедорожник разменял пятый десяток…

Итак, если начальство утвердит предложенный заводчанами список, то через некоторое время покупатели Лады 4×4 получат такие достижения технического прогресса, как подлокотник кресла водителя, «тихую» печку с воздушным фильтром, поводки полки багажника и саму полку в тон основной (то есть чёрной) обивки салона, эргономичный рычаг переключения передач с зафиксированной ручкой (сейчас ручка может прокручиваться относительно оси рычага). Также обещают «исключить произвольное вращение рукояток рычагов РК и блокировки». Ручку багажной двери предполагается защитить от грязи, а в боковые двери внедрить трёхкамерные уплотнители. Дверные карты при этом адаптируют для установки громкоговорителей аудиосистемы.

Доработка стеклоочистителя будет вестись сразу по нескольким направлениям: дворники будут запускаться автоматически, с небольшой задержкой после включения омывателя, планируется установить новые форсунки с более эффективной, контролируемой струёй, а паузу между взмахами дворников сделать регулируемой.

При выключении зажигания будет автоматически гаснуть ближний свет и габариты, обесточиваться 12-вольтовые розетки, а вот питание плафона освещения багажника хотят сделать автономным, независимым от габаритов и ближнего света.

Наконец, для внедорожника сертифицируют шины популярных размерностей, чтобы их можно было устанавливать прямо на конвейере.

Двигатель? Подвеска? Шумы в трансмиссии? Безопасность? Всё это, вероятно, останется на прежнем, мягко говоря, невысоком уровне, так как серьёзное вмешательство в конструкцию приведёт к радикальному удорожанию машины, то есть разрушит её рыночный фундамент. Всем, кто мечтает о действительно современной «Ниве», придётся запастись терпением, деньгами и надежной, что российский внедорожник на платформе Дастера их не разочарует.