Доступный родственник Renault Arkana: первое изображение Dacia Bigster Coupe

Для Renault Arkana первым рынком стала Россия: здесь кроссовер выпускался и продавался с 2019 по 2022 годы (весной французская компания приняла решение покинуть российский рынок и избавилась от всех местных активов). В 2020-м производство этой модели – под названием Samsung XM3 – было налажено в Южной Корее. Эта версия (уже под знакомым именем Arkana) в итоге отправилась на экспорт, в том числе в Европу.

Концепт Dacia Bigster

Ожидается, что у Арканы на европейском рынке появится более доступная по цене альтернатива, при этом выпуск её планируется наладить под «бюджетной» румынской маркой Dacia, которая принадлежит Группе Renault. О планируемой новинке сообщает испанское издание Motor.es со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами производителя.



В издании отметили, что недорогой кроссовер получит название Dacia Bigster Coupe (хотя не исключено, что у серийной новинки оно окажется другим). Судя по предполагаемому имени, модель будет отчасти создана по мотивам концепта Bigster, который Dacia представила в начале 2021 года. Тогда же сообщалось, что серийный вариант доберётся до дилеров в 2025-м; предполагалось, что в иерархии бренда этот SUV окажется на ступеньку выше Duster. Кстати, «третий» Дастер в новом фирменном стиле дебютировал в конце прошлого месяца, а сейчас к презентации готовится Renault Duster.



По данным источников Motor.es, проекту по созданию недорогого кросс-купе под маркой Dacia уже дали «зелёный свет». Ожидается, что Bigster Coupe доберётся до дилеров на старосветском рынке в середине 2026 года. Информации о том, как будет выглядеть потенциальная новинка, пока нет; своё видение будущего кроссовера представил дизайнер испанского издания.



Рендер Dacia Bigster Coupe

Судя по рендеру, передняя часть кросс-купе не будет отличаться по оформлению от концепта Dacia Bigster образца 2021 года. У автомобиля на изображении такие же рельефные выштамповки на капоте, та же головная оптика, визуально сливающаяся в единый элемент с небольшой радиаторной решёткой, при этом фары имеют светодиодные ходовые огни в виде перевёрнутых «Y», а на «гриле» располагается актуальный логотип бренда.



В нижнюю часть переднего бампера встроен большой воздухозаборник, по периметру кузова у модели – массивный обвес из некрашеного пластика, а на передних дверях имеются вставки с наименованием модели. Корма отличается за счёт покатой крыши, иного спойлера на верхней части багажной двери и наличия антенны «акулий плавник». Скорее всего, фонари также как и у SUV с традиционным кузовом, оформлены в форме горизонтально расположенных «игреков».



Предполагается, что в основу новинки Dacia ляжет платформа CMF-B, на которой базируется актуальный Duster. Линейку моторов Bigster Coupe разделит с «братом» без прибавки «купе»: ожидаются ﻿ гибридные версии и двигатели «на альтернативном топливе» ﻿ (речь, вероятно, идёт о сжиженном газе). Модель может получить полный привод, в издании предположили, что механической коробки передач ждать не стоит.