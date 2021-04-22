Доступный и в России GAC GS5 разжалован в GS4, чтобы помочь младшему SUV вернуть былую славу

Паркетник Trumpchi GS4 (этот бренд концерн GAC использует в основном на родине) появился в 2015 году. В Китае модель быстро стала бестселлером марки, ей также удавалось попадать в десятку самых продаваемых SUV страны, а ее личный рекорд – 337 521 реализованный в 2017-м экземпляр (здесь и далее – статистика CarSalesBase). В 2019-м GS4 перешел во второе поколение, и оно оказалось не столь популярным. В прошлом году гамму пополнили подзаряжаемый гибрид и купеобразная версия, продажи вроде бы поползли вверх, однако до результатов кроссовера первой генерации семейству все равно далеко: в 2020-м выбор на «четверках» остановили 126 640 клиентов (+20%). Теперь же линейку снова расширили – на Шанхайском автосалоне представлен Trumpchi GS4 Plus. Речь именно о пополнении, прежний кросс не уходит. И вот что любопытно: хоть в GAC об этом и не говорят, но новый член семейства сделан не за счет иного декора, нет, за основу для Плюса взяли другой паркетник Trumpchi – более крупный и дорогой GS5, который недавно добрался и до России.

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Без изменений во внешности все же не обошлось. Так, от исходного GS5 кроссовер GS4 Plus отличается бамперами и наличием «скошенных» светодиодных ходовых огней. Еще заменили фары и задние фонари, кроме того, у Плюса иная радиаторная решетка, причем на выбор предложат два варианта – с вертикальными клиньями или с узором в виде «пунктирных» стрел. Габариты GAC не раскрыл, но они известны благодаря утечке китайского минпрома. Длина GS4 Plus равна 4710 мм, что на 15 мм больше, чем у донорского SUV, остальные размеры совпадают: ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2710 мм. Для сравнения, габариты «просто» GS4: 4545/1856/1668 мм, расстояние между осями – 2680 мм.



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Внутри Плюс почти полностью повторил исходник, разве что рулевое колесо теперь «усеченное», вдобавок кроссу досталась более продвинутая мультимедиа-система – например, ею можно управлять жестами, еще она сама уменьшит звук музыки и закроет люк в крыше при входящем звонке. Об остальном оснащении не рассказали, но список, скорее всего, такой же, как у GS5: топ-версии этого кросса положены двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция кресел, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора.



GAC Trumpchi GS4 Plus 1 / 2 GAC Trumpchi GS4 Plus 2 / 2

Для Trumpchi GS4 Plus заявлена бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 251 л.с., знакомая по старшему кроссу GS8. Некоторые местные СМИ пишут, что двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а еще у Плюса якобы будет полный привод (но это неофициальные данные). Базовый «просто» GS4 в Китае доступен с турбомотором 1.5 (169 л.с.), 6МКП, 6АКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Trumpchi GS5 на родине оснащается тем же полуторалитровым двигателем, но коробка одна – 6АКП. Полного привода ни у GS4, ни у GS5 нет.



Цены пока не объявлены. Trumpchi GS4 стоит от 89 800 юаней (около 1 062 000 рублей по актуальному курсу), за Trumpchi GS5 просят минимум 126 800 юаней (1 500 000 рублей).

GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 1 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 2 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 3 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 4 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 5 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 6 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 7 / 8 GAC Trumpchi GS5 и стандартный GAC Trumpchi GS4. У младшего кросса тоже два варианта решетки 8 / 8

О дальнейшей судьбе исходного GS5 информации также нет. На родине этот кроссовер растерял покупателей: в 2020-м продано 18 629 единиц – в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В России GAC лишь недавно начал предоставлять статистику, причем это общий отчет, без разбивки по моделями (помимо GS5 у нас сегодня представлены кросс GS8 и минивэн GN8), спрос мизерный – в январе-марте 2021-го на нашем рынке реализовано 116 машин.

