Доступный и в России кроссовер GAC GS5 обновлён без повышения цен: теперь три экрана

Паркетник актульного поколения пережил уже вторую модернизацию на родине. У него появилось новое оборудование, но технику реформы не затронули: модель все так же предложена с двумя турбомоторами на выбор.

На экспортных рынках, включая Россию, этот кроссовер GAC представлен под индексом GS5. А вот в родном Китае после прошлогоднего рестайлинга паркетник «разжаловали»: там модель переименовали в GS4 Plus, то есть она стала членом младшего семейства (в линейку еще входят «просто» GS4, купеобразная версия и гибрид). Дело в том, что GS5 в Поднебесной спросом не пользовался, тогда как «четверки», наоборот, оказались довольно успешными. Вместе с новым именем кросс также получил более агрессивный облик: ему достались иные бамперы и скошенные полоски ходовых огней, вдобавок заменили радиаторную решетку, причем у нее два варианта дизайна – с вертикальными клиньями или с узором в виде «пунктирных» стрел. И вот Trumpchi GS4 Plus (бренд Trumpchi концерн GAC использует только в КНР) вновь доработан.

GAC Trumpchi GS4 Plus 1 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 2 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 3 / 4 GAC Trumpchi GS4 Plus 4 / 4

Внешность на этот раз реформы не затронули, разве что расширена палитра цветов кузова. Главная же обновка находится внутри: под тачскрином мультимедийной системы на 10,1 дюйма установили еще один сенсорный дисплей – диагональю 8 дюймов, он отвечает за управление «климатом» (прежде на его месте были ряд физических клавиш и небольшой бокс с крышкой). Итого, кроссовер теперь уже «в базе» имеет три экрана. Третий – это «приборка» (12,3 дюйма).



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Список оборудования еще пополнили беспроводная зарядка для смартфона (расположена на центральном тоннеле), вентиляция передних кресел и электрорегулировки пассажирского переднего сиденья (все это добро появляется начиная со средней комплектации). Наконец, GAC Trumpchi GS4 Plus обрел новый джойстик коробки, как у флагманского кроссовера GS8 второго поколения. В арсенале топового Плюса все так же значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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Техника прежняя. В Китае GS4 Plus доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 252 л.с. соответственно (265 и 390 Нм), оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, привод только передний.



Любопытно, что вторая модернизация не сделала GAC Trumpchi GS4 Plus дороже: как и год назад, в Китае за кроссовер сегодня просят 126 800 – 149 800 юаней (около 18 300 – 21 700 долларов по актуальному курсу).

Нынешний GAC GS5 для России 1 / 3 Нынешний GAC GS5 для России 2 / 3 Нынешний GAC GS5 для России 3 / 3

В других странах до сих пор продают паркетник GAC GS5 второго поколения с дизайном образца 2018 года, сроки появления рестайлингового SUV на внешних рынках концерн не озвучивал. До России, напомним, паркетник GAC добрался в 2020-м, у нас GS5 представлен с турбомотором 1.5 (137 л.с., 216 Нм), который работает в паре с «механикой» или 6АКП. По прайсу кроссовер сегодня стоит от 2 099 000 рублей.

