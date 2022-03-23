Другой новый кроссовер Honda HR-V: тизер и дата премьеры

К дебюту готовится паркетник, предназначенный для американского рынка. Такой кросс внешне будет заметно отличаться от модели, доступной в других регионах.

В новом поколении у компактного кроссовера Honda HR-V будет две разновидности. Одну из них уже продают в Японии (на родине марки паркетник зовется Vezel), Европе и странах Юго-Восточной Азии. А вторую официально анонсировали в начале этого года: свой дизайн окажется у HR-V для Северной Америки. Скетчи американского кросса распространили в январе же, и вот появился первый тизер, вдобавок объявлена дата премьеры – в Штатах модель новой генерации дебютирует 4 апреля (по местному времени).

Новый Honda HR-V для Северной Америки 1 / 3 Новый Honda HR-V для Северной Америки 2 / 3 Новый Honda HR-V для Северной Америки 3 / 3

У американского HR-V не просто другой облик – изменены почти все наружные панели кузова. Например, у паркетника иные двери (задние ручки решили не прятать), в задних стойках крыши есть окошки. Также паркетник имеет более массивные бамперы и более крупные фары, а на корме – раздельные фонари (они тоже крупнее, чем у глобального SUV), тогда в остальных регионах они соединены между собой красной полоской.



Салон еще не показали, впрочем, внутри отличий от «мирового» паркетника, вероятно, будет меньше, то есть ждем «парящий» планшет мультимедиа-системы, дефлекторы обдува в виде единой плашки и блок управления «климата» с тремя шайбами.

Белый кроссовер – новый Honda HR-V для Европы, красный – новый Honda Vezel для Японии (на родине марки два варианта дизайна решетки, второй – как у евроверсии) 1 / 5 Белый кроссовер – новый Honda HR-V для Европы, красный – новый Honda Vezel для Японии (на родине марки два варианта дизайна решетки, второй – как у евроверсии) 2 / 5 Белый кроссовер – новый Honda HR-V для Европы, красный – новый Honda Vezel для Японии (на родине марки два варианта дизайна решетки, второй – как у евроверсии) 3 / 5 Белый кроссовер – новый Honda HR-V для Европы, красный – новый Honda Vezel для Японии (на родине марки два варианта дизайна решетки, второй – как у евроверсии) 4 / 5 Белый кроссовер – новый Honda HR-V для Европы, красный – новый Honda Vezel для Японии (на родине марки два варианта дизайна решетки, второй – как у евроверсии) 5 / 5

О технике другого HR-V тоже пока не рассказали. Некоторые американские СМИ прочат кроссоверу двигатели от нового Civic. Речь идет о бензиновых «турбочетверке» 1.5 и «атмосфернике» 2.0, которые на местных седане и хэтчбеке выдают 182 и 160 л.с. соответственно. В Японии, например, паркетник доступен с атмосферным мотором 1.5, также там представлен гибрид с установкой на основе того же полуторалитрового движка. Уходящий Honda HR-V в США оснащается двигателем 1.8 мощностью 143 л.с.



До России HR-V так и не добрался, новые модели марки нам в принципе уже не светят, причем решение свернуть продажи автомобилей в РФ компания приняла еще до изменившейся геополитической обстановки. Ну а для других стран Хонда готовит еще один свежий SUV: в этом году в новое поколение перейдет CR-V, и такой кроссовер уже засвечен.