Новинки ×
  • Новый кроссовер Honda раскрылся досрочно: скорее всего, это следующий CR-V

Новый кроссовер Honda раскрылся досрочно: скорее всего, это следующий CR-V

21.02.2022 420 0 1

Если на появившейся в Сети картинке действительно запечатлен кросс Honda CR-V новой генерации, то не исключено, что у модели будет два варианта дизайна.

 

Патентное изображение свежего паркетника Хонды выложил на своей странице в Facebook пользователь Vanhoe Rage. Модель не названа, однако считается, что это именно «шестой» CR-V. Такой вывод напрашивается, если сравнить машину с замаскированными тестовыми прототипами, которые уже не раз попадались фотошпионам. Действительно: общие пропорции, радиаторная решетка с крупными ячейками, пронзенные, видимо, хромированными полосками узкие фары и наружные зеркала на отдельных ножках – все совпадает. Впрочем, есть и сюрприз.

1 / 2
2 / 2

Так, у застуканных ранее папарацци кроссоверов задние фонари были горизонтальными, а у автомобиля на патентной картинке они явно задраны вверх – как у Honda CR-V текущего поколения. То есть не исключено, что Хонда выпустит две версии SUV, ориентированные на разные рынки. Напомним, так же компания поступила с младшим паркетником HR-V: у модели для Северной Америки свой дизайн. Ну или выпуская прототипы на дороги, в Honda неплохо поработали с камуфляжем и спрятали вертикальные секции.

Салон еще не засвечен, но, скорее всего, его оформят в стиле последних Civic и HR-V, то есть ждем возвышающийся над передней панелью планшет мультимедиа-системы и сделанные в виде единой плашки дефлекторы обдува.

Предполагается, что следующий Honda CR-V сохранит бензиновый турбомотор 1.5, также у кросса наверняка будут гибридные версии. А вот «атмосферник» 2.0 и дизель 1.6, возможно, отправят в отставку.

Полноценную премьеру паркетник новой генерации может справить во второй половине текущего года.

Актуальный кроссовер Honda CR-V
1 / 3
Актуальный кроссовер Honda CR-V
2 / 3
Актуальный кроссовер Honda CR-V
3 / 3

Напомним, актуальный кроссовер в строю с 2016-го, рестайлинг он пережил в 2019-м. CR-V – единственная модель Хонды, которая пока еще представлена в нашей стране. Но паркетник шестого поколения мы уже не увидим: ожидается, что этой весной к нам привезут последнюю партию «пятого» CR-V, а затем японская марка окончательно свернет продажи автомобилей в РФ.

кроссовер авторынок новинки Honda Honda CR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: почему страховая больше не может требовать компенсации с виновника ДТП без техосмотра Недавняя отмена техосмотра не только порадовала большинство автовладельцев, но и попутно вызвала некоторые вопросы, а заодно создала юридические коллизии. Сначала полтора года назад нам вре... 109 0 0 21.02.2022
Статьи / Тесты Чайки и бабочки: угадываем самые необычные автомобили с подъемными дверями Угадать автомобиль по фаре – задача несложная, если, конечно, речь не идет о малотиражных суперкарах. Знатоки могут угадать машину по колесным дискам и даже отдельным мелочам вроде дверн... 1093 1 7 19.02.2022
Статьи / Практика Мелочь, а неприятно: что ломается в наконечнике рулевой тяги и как найти поломку Кажется, что в наконечнике рулевой тяги нет ничего интересного. Подумаешь – железка, у которой с одной стороны есть внутренняя резьба, с другой – что-то типа шаровой опоры. Согласен, по боль... 1029 0 6 18.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 18469 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16134 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14984 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings