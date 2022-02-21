Новый кроссовер Honda раскрылся досрочно: скорее всего, это следующий CR-V

Если на появившейся в Сети картинке действительно запечатлен кросс Honda CR-V новой генерации, то не исключено, что у модели будет два варианта дизайна.

Патентное изображение свежего паркетника Хонды выложил на своей странице в Facebook пользователь Vanhoe Rage. Модель не названа, однако считается, что это именно «шестой» CR-V. Такой вывод напрашивается, если сравнить машину с замаскированными тестовыми прототипами, которые уже не раз попадались фотошпионам. Действительно: общие пропорции, радиаторная решетка с крупными ячейками, пронзенные, видимо, хромированными полосками узкие фары и наружные зеркала на отдельных ножках – все совпадает. Впрочем, есть и сюрприз.

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Так, у застуканных ранее папарацци кроссоверов задние фонари были горизонтальными, а у автомобиля на патентной картинке они явно задраны вверх – как у Honda CR-V текущего поколения. То есть не исключено, что Хонда выпустит две версии SUV, ориентированные на разные рынки. Напомним, так же компания поступила с младшим паркетником HR-V: у модели для Северной Америки свой дизайн. Ну или выпуская прототипы на дороги, в Honda неплохо поработали с камуфляжем и спрятали вертикальные секции.



Салон еще не засвечен, но, скорее всего, его оформят в стиле последних Civic и HR-V, то есть ждем возвышающийся над передней панелью планшет мультимедиа-системы и сделанные в виде единой плашки дефлекторы обдува.



Предполагается, что следующий Honda CR-V сохранит бензиновый турбомотор 1.5, также у кросса наверняка будут гибридные версии. А вот «атмосферник» 2.0 и дизель 1.6, возможно, отправят в отставку.

Полноценную премьеру паркетник новой генерации может справить во второй половине текущего года.

Актуальный кроссовер Honda CR-V 1 / 3 Актуальный кроссовер Honda CR-V 2 / 3 Актуальный кроссовер Honda CR-V 3 / 3

Напомним, актуальный кроссовер в строю с 2016-го, рестайлинг он пережил в 2019-м. CR-V – единственная модель Хонды, которая пока еще представлена в нашей стране. Но паркетник шестого поколения мы уже не увидим: ожидается, что этой весной к нам привезут последнюю партию «пятого» CR-V, а затем японская марка окончательно свернет продажи автомобилей в РФ.

