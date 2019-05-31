DS выпустит конкурента BMW 5 Series на фоне обвалившихся продаж

DS выпустит конкурента BMW 5 Series на фоне обвалившихся продаж

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В Сеть выложили изображения нового седана принадлежащей концерну PSA премиум-марки. Официальная премьера может пройти в ноябре этого года.
 

Информация о том, что DS готовит большой седан, появилась еще пару лет назад. Фотошпионы уже ловили опытный образец, причем модель тестируют в Китае – то есть именно эта страна и станет первым рынком для новинки. Теперь же внешность флагмана полностью раскрыта: картинки опубликованы на форуме World Scoop, видимо, их взяли из фирменной презентации DS.

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Внутризаводской индекс модели – X83, в продажу она, скорее всего, поступит под именем DS 8. Экстерьер выполнен в стиле паркетников DS 3 Crossback и DS 7 Crossback. Кстати, некоторые китайские СМИ полагают, что за основу для новинки DS взяли местный растянутый Peugeot 508. Напомним, глобальный «пятьсот восьмой» после смены поколений из седана превратился в лифтбек с безрамочными дверями. В Поднебесной же флагман Peugeot сохранил четырехдверный кузов (безрамочные двери в КНР модель не получила). При этом обе модификации базируются на платформе EMP2. Длина китайского варианта равна 4870 мм, колесная база – 2848 мм (у «пятидверки» — 4750 и 2793 мм соответственно). У DS 8, по неофициальным данным, длина превышает пять метров, а расстояние между осями составляет примерно 2900 мм.

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В Китае седан DS может унаследовать моторы от локального Peugeot 508: это бензиновые «турбочетверки» 1.6 THP (127 л.с.) и 1.8 THP (211 л.с.). Первая сочетается с шестиступенчатым «автоматом», вторая работает в паре с 8АКП.

Официальная премьера флагмана DS намечена на ноябрь, она пройдет на автосалоне в Гуанчжоу, после чего новинки, вероятно, выйдет на китайский рынок. Главными конкурентами модели называют BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class.

Между тем предполагается, что «эксклюзивом» DS 8 все же не станет – в Европу его якобы привезут в следующем году. Не исключено, что в Старом свете «восьмерку» предложат с гибридной установкой – уже от лифтбека Peugeot 508 (для Китая гибрид пока не заявлен). В ее состав вошли 180-сильная «турбочетверка» 1.6, 110-сильный электродвигатель, батарея ёмкостью 11,8 кВт*ч и «автомат» e-EAT8. Суммарная мощность – 225 л.с.

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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn

В Китае спрос на автомобили DS стремительно падает. Так, в Поднебесной в прошлом году было реализовано 3857 экземпляров, что на 51% меньше, чем в 2017-м. А по итогам января-апреля текущего года продажи в КНР упали на 30% до 813 единиц. На европейском рынке дела у марки идут лучше, но и там она в «минусе»: в 2018-м выбор на моделях DS остановил  45 251 клиент (-1%), в январе-марте 2019-го (более свежих данных нет) покупателям передано 10 833 машины (-6%).

 

Авторынок Новинки седаны французская иномарка DS DS 8
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