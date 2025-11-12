Авто и технологии ×
  • Двигатель нового Ford Escort Mk1 RS: атмосферник объёмом 2,1 л, 330 л.с. при 10 000 об/мин

Двигатель нового Ford Escort Mk1 RS: атмосферник объёмом 2,1 л, 330 л.с. при 10 000 об/мин

12.11.2025 343 1 0

Ещё одна новая услада для глаз и ушей петролхедов почти готова: представлен созданный с нуля 4-цилиндровый 2100-кубовый двигатель Boreham TEN-K, он пропишется под капотом реинжинирингового купе Ford Escort Mk1 RS от британской компании Boreham Motorworks.

Об уникальном проекте Ford Escort Mk1 RS от Boreham Motorworks мы впервые рассказали в декабре прошлого года, когда были раскрыты его основные технические детали. Уникальность этого проекта состоит в том, что новый Ford Escort Mk1 RS — действительно новый, это не рестомод, для его изготовления не нужна донорская машина. Boreham Motorworks даже придумала для своего проекта специальный термин — Continumod (континумод), обозначающий возобновление выпуска модели в модернизированном виде.

Boreham Motorworks получила от компании Ford разрешение использовать название Ford Escort для своей машины и доступ к оригинальным чертежам, на базе которых Escort Mk1 RS был, по сути, спроектирован заново. Оригинальный, классический Ford Escort Mk1 RS высоко ценится у знатоков европейского автопрома, в своё время он сделал блестящую карьеру в автоспорте, вершиной которой стали три первых места в Чемпионате мира по ралли: одно в зачёте производителей (1979 год) и два в зачёте пилотов (1979 и 1981 годы).

Идея проекта Ford Escort Mk1 RS Continumod состоит в том, чтобы сохранить оригинальную эстетику и ключевые конструктивные особенности одноимённой классической модели, но вывести их на новый технологический уровень. С помощью современного 3D-моделирования новый кузов, изготовленный из стали и углепластика, получился легче и намного прочнее оригинального, в салон вдобавок интегрирован каркас безопасности. Хромированные бамперы удалены ради чистоты образа. Новая диодная светотехника повторяет по форме классическую. Снаряженная масса континумода — около 800 кг, развесовка — 55:45 в пользу передней оси. Габаритная длина — 3780 мм, ширина — 1703 мм, высота — 1335 мм.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон тоже полностью новый, но он дотошно воспроизводит атмосферу классического Ford Escort, демонстрируя при этом высочайшее качество материалов и сборки. Из современного оборудования есть кондиционер и стилизованная под ламповый радиоприёмник мультимедийная система. В отделке используются кожа, алькантара, полированный металл и углепластик. Задних сидений нет, а передние ковшеобразные кресла оснащены обычными трёхточечными ремнями безопасности, в виде опции предлагаются четырёхточечные ремни и улепластиковые ниши для хранения шлемов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На стадии анонса для Ford Escort Mk1 RS Continumod было заявлено два двигателя на выбор, один их них — это показанный сегодня во всей красе Boreham TEN-K, его разработку курировали бывшие мотористы Ford Саймон Гудлифф и Лейн Мартин. Общий процесс реинжиниринга Ford Escort Mk1 RS в Boreham Motorworks происходил под начальством Уэйна Бёрджесса, ранее работавшего в Jaguar, — там он создавал наиболее производительные модели, в том числе спортседан Jaguar XE SV Project 8.

1 / 2
2 / 2

Двигатель Boreham TEN-K разработан с чистого листа, но по классическим фордовским канонам, он оказался мощнее, чем было обещано в конце прошлого года — не 300, а 330 л.с. при фантастических 10 000 об/мин. Рабочий объём двигателя — 2100 см3, в конструкции используются два распредвала, 16 клапанов, ремённый привод ГРМ, индивидуальная дроссельная заслонка для каждого цилиндра, кованые шатуны, электронный впрыск топлива, система смазки с сухим картером, выпускной коллектор из титана.

1 / 2
2 / 2

Разработчики Boreham TEN-K вдохновлялись двигателями болидов Формулы-1, а потому их мотор не только высокооборотистый, но и очень лёгкий — весит всего 85 кг. Конструкция ключевых узлов, в том числе блока цилиндров и головки, была оптимизирована под тонкостенное литьё на специальном 3D-принтере — в 1970-х о таких технологиях не могли даже мечтать. В пару атмосфернику Boreham TEN-K положена изготовленная на заказ 5-ступенчатая МКП, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

Альтернатива двигателю Boreham TEN-K — это модернизированный классический 4-цилиндровый Lotus-Ford Twin Cam, рабочий объём которого увеличен с 1558 до 1845 см3, а два карбюратора Weber заменены системой впрыска топлива, в результате чего пиковая мощность увеличилась с 106 до 185 л.с., максимальная частота вращения коленвала — 9000 об/мин. В тандеме с этим мотором будет работать классическая 4-ступенчатая МКП Ford Bullet с прямозубыми шестернями.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Подвеска Ford Escort Mk1 RS Continumod принципиально ничем не отличается от той, что была в 1970-х: передняя — типа McPherson, задняя — зависимая, но сам мост новый, облегчённый (изготовлен из алюминия и титана). 15-дюймовые колёса в неоклассическом стиле скрывают современные дисковые тормоза, но усилителя тормозов нет, ABS тоже нет. Рулевой механизм тоже без усилителя, так что пилоту гарантированы на 100% аналоговые, нефильтрованные ощущения от вождения.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Boreham Motorworks выпустит только 150 экземпляров Ford Escort Mk1 RS, каждый обойдётся заказчику минимум в 295 000 фунтов стерлингов, но дата начала производства пока не названа. Двигатель Boreham TEN-K сейчас проходит комплексные испытания на стендах и гоночных трассах. В будущем Boreham Motorworks хочет заняться реинжинирингом ещё одной раллийной легенды — Ford RS200.

купе спортивные авто классика новинки двигатели авто и технологии Ford Ford Escort
1 комментарий
12.11.2025 20:30
Viktor Belev

Красив, зараза! Дорог, капец! Но мне он интереснее пресловутых Ламбо, Роллс и иже с ними.

2

