Ехать станет удобнее: на платной трассе М-1 «Беларусь» откроют новую развязку

Транспортный узел появится на 25-ом километре автодороги. Предполагается, что все работы на участке будут завершены к концу текущего года.

Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» является платной и находится под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Это трасса федерального значения протяжённостью 456 км, которая проходит от Москвы до государственной границы с Республикой Беларусь. Кроме того, эта дорога является частью европейского маршрута E30 (проходит от ирландского города Корк до российского Омска) и азиатского – AH6 (Asian Highway 6, проходит от границы с Белоруссией до южнокорейского Пусана).



Маршрут так называемого «Минского шоссе» пролегает по территории Московской и Смоленской областей. Лето – это основной сезон для проведения дорожных работ, трассу М-1 они также не миновали. Как сообщили в «Автодоре», сейчас на 25-ом километре этой автодороги продолжается строительство новой транспортной развязки, которую планируется открыть в конце 2020-го.

Новый транспортный узел будет представлять собой разворотную петлю с путепроводом. С её помощью водители смогут не только развернуться в ином направлении, но и выехать из южной части города Одинцово на платную трассу М-1 «Беларусь».



Для того, чтобы выехать из Одинцово на «Минское шоссе» в сторону Москвы, сейчас автомобилистам приходится ждать на светофоре, который расположен на пересечении трассы с улицей Восточной. Когда строительство эстакады с новым съездом будет завершено, светофор с этого места уберут. В госкомпании ожидают, что это позволит в том числе и улучшить транспортную доступность южной части города.

На сегодняшний день на 25-ом километре трассы уже возвели все опоры путепровода и смонтировали пролётные строения. Также дорожники обустроили земляное полотно на съездах, примыканиях и подъездах к путепроводу. Кроме того, в ходе работ на участке строительства была переустроена 21 линия связи и энергоснабжения, а устройство ливневой канализации завершено уже на 80%. Далее строители продолжат устройство водостоков, уложат дорожную одежду на съездах, примыканиях и переходно-скоростных полосах, а также закончат монтировать стойки шумозащитных экранов.



На участке трассы, который проходит по территории Одинцовского района, также проводится ремонт (на отрезке с 28-го по 32 километр). Работы ведутся на той части платной автодороги, которая идёт по направлению к Москве. В «Автодоре» приняли решение сужать дорогу в этом месте только в ночное время – с 22:00 до 7:00. В эти часы максимальная скорость движения здесь ограничена 60 км/ч.

Также трассу М-1 ремонтируют и на другом отрезке, в Смоленской области – с 267-го по 253 километр (по направлению к границе с Республикой Беларусь). В этом месте дорога тоже временно сужена, и установлен ещё более низкий лимит скорости – 50 км/ч. Здесь дорожники меняют верхний слой покрытия, укрепляют обочины, монтируют новые датчики анализа покрытия трассы и т.д.



Сейчас на многих скоростных участках дорог в России лимит скорости составляет 110 км/ч; на некоторых отрезках разрешено разгоняться до 130 км/ч (к примеру, на платной трассе М-11 «Нева»). В прошлом месяце мы сообщали о том, что скоростной лимит на платных автодорогах хотят увеличить до 150 км/ч, с этим предложением выступил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

