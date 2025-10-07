Новинки ×
  • Эксклюзив по-эстонски: рестомод на базе Range Rover L322 от Velvet Motorworks

Эксклюзив по-эстонски: рестомод на базе Range Rover L322 от Velvet Motorworks

07.10.2025 121 0 0

Молодая эстонская компания Velvet Motorworks анонсировала очень интересный проект на базе британского внедорожника Range Rover третьего поколения (L322) — это одновременно рестомод и ретромод: модернизированная техническая начинка будет сочетаться с новой внешностью в стиле классического Range Rover первого поколения.

Range Rover поколения L322 выпускался с 2001 по 2012 год, пережив два рестайлинга. Многие поклонники Land Rover считают «третий» Range Rover лучшим в истории, поскольку он разрабатывался в то время, когда британская марка принадлежала BMW: баварская компания изрядно вложилась в инжиниринг этого внедорожника, но до начала его производства продала Land Rover компании Ford. Интерьер Range Rover третьего поколения по сей день cчитается эталоном стиля и качества, последующие поколения внедорожника оказались в этом смысле куда менее рафинированными.

Оригинальный Range Rover поколения L322
1 / 3
Оригинальный Range Rover поколения L322
2 / 3
Оригинальный Range Rover поколения L322
3 / 3

Основатель эстонской компании Velvet Motorworks Михкель Кюлаотс хочет отдать должное «третьему» Range Rover и вернуть его на рынок в виде эксклюзивного рестомода ручной работы. Представленные здесь рендеры проекта выполнил Нильс Пиирма, опытный художник, ранее работавший с Koenigsegg и Genesis.

1 / 2
2 / 2

Как видно, рестомод от Velvet Motorworks выглядит старее, чем оригинальный Range Rover поколения L322, то есть с точки зрения дизайна является ретромодом и воссоздаёт эстетику классического Range Rover первого поколения, на это указывают более узкий передний бампер, новая радиаторная решётка с вертикальными прутьями вместо горизонтальных, новые круглые фары, более лаконично оформленный задний бампер и высокопрофильные «зубастые» шины.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В качестве доноров планируется использовать бензиновые версии Range Rover L322 с 4,2-литровым компрессорным V8 серии AJ. В стоке этот мотор выдавал 400 л.с. и 560 Нм, а Velvet Motorworks обещает повысить его производительность путём комплексной модернизации и оснастить новой двухрежимной системой выхлопа, позволяющий в зависимости от настроения водителя наслаждаться комфортным для ушей урчанием либо громоподобными раскатами.

Шасси тоже будет подвергнуто комплексной ревизии: дорожный просвет немного вырастет, обещаны современные электронные ассистенты водителя и улучшенная управляемость при сохранённой выдающейся проходимости.

Интерьер рестомода пока не раскрыт, известно только, что он получит новую отделку вкупе с современной мультимедийной системой, рассчитанной на работу в тандеме со смартфонами.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Velvet Motorworks планирует представить живой образец своего рестомода в середине 2026 года и тогда же начать его мелкосерийное производство, первые готовые машины будут отгружены клиентам в конце 2026 года. Цена пока не объявлена.

внедорожник тюнинг классика новинки Land Rover Land Rover Range Rover

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Откровения сервисмена: как обслуживают личные автомобили работники СТО Мы часто ругаем работников автосервисов за какие-то неудовлетворительные работы, навязанные услуги или просто так, если нам кажется, что нас развели. Автосервис – это отдельный мир со своими... 14668 4 0 06.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно? Практически все производители светодиодных ламп с цоколями под «галогеновые фары» заявляют: эти лампы не для дорог общего пользования. Тем не менее существует немало моделей автомобилей с та... 22922 13 1 06.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома Как известно, с 1 марта 2026 года российское такси официально станет витриной отечественного автопрома. На бумаге это звучит красиво, а что в реальности? 913 11 1 06.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12186 23 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 11736 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10135 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
16 Баланс по-белорусски: первый тест-драйв Belgee S50
13 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
11 В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома
Новые комментарии
Change privacy settings