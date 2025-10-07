Эксклюзив по-эстонски: рестомод на базе Range Rover L322 от Velvet Motorworks

Молодая эстонская компания Velvet Motorworks анонсировала очень интересный проект на базе британского внедорожника Range Rover третьего поколения (L322) — это одновременно рестомод и ретромод: модернизированная техническая начинка будет сочетаться с новой внешностью в стиле классического Range Rover первого поколения.

Range Rover поколения L322 выпускался с 2001 по 2012 год, пережив два рестайлинга. Многие поклонники Land Rover считают «третий» Range Rover лучшим в истории, поскольку он разрабатывался в то время, когда британская марка принадлежала BMW: баварская компания изрядно вложилась в инжиниринг этого внедорожника, но до начала его производства продала Land Rover компании Ford. Интерьер Range Rover третьего поколения по сей день cчитается эталоном стиля и качества, последующие поколения внедорожника оказались в этом смысле куда менее рафинированными.

Основатель эстонской компании Velvet Motorworks Михкель Кюлаотс хочет отдать должное «третьему» Range Rover и вернуть его на рынок в виде эксклюзивного рестомода ручной работы. Представленные здесь рендеры проекта выполнил Нильс Пиирма, опытный художник, ранее работавший с Koenigsegg и Genesis.

Как видно, рестомод от Velvet Motorworks выглядит старее, чем оригинальный Range Rover поколения L322, то есть с точки зрения дизайна является ретромодом и воссоздаёт эстетику классического Range Rover первого поколения, на это указывают более узкий передний бампер, новая радиаторная решётка с вертикальными прутьями вместо горизонтальных, новые круглые фары, более лаконично оформленный задний бампер и высокопрофильные «зубастые» шины.

В качестве доноров планируется использовать бензиновые версии Range Rover L322 с 4,2-литровым компрессорным V8 серии AJ. В стоке этот мотор выдавал 400 л.с. и 560 Нм, а Velvet Motorworks обещает повысить его производительность путём комплексной модернизации и оснастить новой двухрежимной системой выхлопа, позволяющий в зависимости от настроения водителя наслаждаться комфортным для ушей урчанием либо громоподобными раскатами.

Шасси тоже будет подвергнуто комплексной ревизии: дорожный просвет немного вырастет, обещаны современные электронные ассистенты водителя и улучшенная управляемость при сохранённой выдающейся проходимости.

Интерьер рестомода пока не раскрыт, известно только, что он получит новую отделку вкупе с современной мультимедийной системой, рассчитанной на работу в тандеме со смартфонами.

Velvet Motorworks планирует представить живой образец своего рестомода в середине 2026 года и тогда же начать его мелкосерийное производство, первые готовые машины будут отгружены клиентам в конце 2026 года. Цена пока не объявлена.