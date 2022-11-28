Электрический кроссовер Skywell ET5 стартует в России в двух богатых версиях

У паркетника один мотор на передней оси, батарею выбрать не получится. В следующем году российский модельный ряд новой марки обещают расширить.

О выходе на наш рынок китайского бренда Skywell официально было объявлено в сентябре, а в октябре состоялась статичная презентация первенца – пятиместного «зеленого» кроссовера ET5 (подробнее – в материале Kolesa.ru). Теперь же местный офис марки заявил о том, что завершена сертификация автомобиля (Одобрение типа транспортного средства действительно появилось в базе Росстандарта), одновременно дан старт продажам.

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Напомним, Skywell – это «дочка» холдинга Skyworth Group, который также занимается недвижимостью, производством бытовой техники и автомобильных комплектующих. К слову, в родном Китае автомобильное отделение переименовали – оно зовется так же, как и сам холдинг. Ну а в России дистрибьютором бренда стало ООО «Деалон» (или Skywell Россия), машины к нам поставляют напрямую из Китая.



По своим габаритам электрокросс ET5 близок, например, к российскому актуальному Mitsubishi Outlander: длина «китайца» равна 4698 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1696 мм, колесная база – 2800 мм. Объем багажника – 467 литра. Снаряженная масса составляет 1955 кг.

В РФ паркетник представлен с единственным электромотором от BYD, который установлен на передней оси и выдает 204 л.с. и 320 Нм. Батарея тоже одна – емкостью 72 кВт*ч (она от китайской фирмы Farasis Energy), паспортный запас хода – «свыше 400 км» по циклу WLTP (в ОТТС указано просто 400 км). Заявлено, что с места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,9 секунды, максимальная скорость – 150 км/ч. На станции быстрой зарядки «заправить» Skywell ET5 можно за полчаса (паркетник оборудован самым распространенным в РФ разъемом CCS2), время зарядки от бытовой розетки – 12 часов.



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Электрический кроссовер доступен в двух богатых комплектациях. Skywell ET5 по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса, светодиодную оптику, кожаный салон, панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляцию передних сидений, передний и задний парктроники, шесть подушек безопасности, мультимедиа-систему с экраном диагональю 12,8 дюйма, виртуальную «приборку» на 12,3 дюйма, климат-контроль. Версия Comfort – это еще черная отделка интерьера, один USB-разъем и обычный круиз-контроль. В исполнении Luxury появляются лазерные фары дальнего света, тонированные стекла, атмосферная подсветка, четыре USB-порта, розетка на 220V в салоне, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Skywell ET5 Comfort по прайсу стоит 4 480 000 рублей, версия Luxury обойдется в 4 980 000 рублей. Гарантия производителя на электрокросс составляет 5 лет или 150 000 км, на батарею – 8 лет или 200 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Ранее местный офис марки сообщил о том, что до конца нынешнего года дилерская сеть будет состоять «из 20 центров в 16 городах-миллионниках», в 2023-м ее планируют расширить до 30 салонов.



Летом 2023 года Skywell собирается привезти в Россию паркетник HT-i, то есть гибридную версию ET5. И в следующем же году у нас должен появиться электрический минивэн D11 с кузовом от Mercedes-Benz Sprinter второго поколения.