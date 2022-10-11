Электрический суперкар Apollo G2J: глобальная разработка и большие амбиции

Apollo возникла на осколках немецкой компании Gumpert, детища инженера и предпринимателя Роланда Гумперта, более тридцати лет проработавшего в Audi, прежде чем начать своё дело. С 2005 по 2012 год компания Gumpert выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем Audi V8, после чего обанкротилась, всё её активы ушли к новым собственникам из Гонконга, они взяли раскрученное имя Apollo в качестве названия своей группы компаний. Apollo Automobil является частью AFMG и занимается непосредственно разработкой автомобилей в Германии, Японии, Великобритании и США, а их производство будет налажено в Китае.

Apollo Intensa Emozione

В 2017 году Apollo представила 780-сильный гиперкар Intensa Emozione с бензиновым двигателем Ferrari V12 и заявила тираж в 10 экземпляров. Осенью прошлого года на выставке в Шанхае дебютировал гиперкар Project Evo, развивающий идеи Intensa Emozione. Серийная версия Project Evo была обещана в 2022 году, но пока так и не появилась. Зато в августе этого года AFMG представила новую стратегию развития с упором на роскошные электромобили, лайфстайл-сервисы и метавселенную.



Тогда же в августе был анонсирован электрический Roadster EV — его премьера должна состояться в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а выход на рынок запланирован на начало 2024 года. После дебютной электрической модели компания обещает как минимум одну новинку каждый год — заявлены спорткары, седаны, кроссоверы и лёгкие коммерческие автомобили, некоторые из них были показаны в виде концептов в 2021 году вместе с гиперкаром Project Evo, судьба которого на сайте Apollo никак не обозначена.

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Сегодня AFMG выпустила пространный пресс-релиз, посвящённый электрическому суперкару G2J, который подаётся как инженерный прототип с дизайном, намекающим на то, какими будут новые модели Apollo. То есть, судя по официальном заявлению, Apollo G2J — это не будущая серийная модель, а некая техническая заготовка, например, для вышеупомянутого Roadster EV. Смысл релиза, как мы его понимаем, состоит в том, что инженеры Apollo не сидят без дела, а работают непосредственно с «железом».



Apollo G2J

Apollo G2J сам ездит и имеет вполне законченный дизайн, но его технические характеристики не обозначены даже в общих чертах. Судя по опубликованным фотографиям, в основе G2J лежит углепластиковый монокок, к которому прикручены пока кустарные на вид подрамники. Минималистичный салон G2J тоже имеет вполне товарный вид и опрятную отделку. В общем, ждём теперь, что Apollo покажет в Гуанчжоу.



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Скажем несколько слов и о судьбе Роланда Гумперта: после ликвидации компании имени себя в 2014 году он взял творческий отпуск и в 2017 году присоединился в качестве главного инженера к китайскому электромобильному стартапу Aiways. С помощью китайцев Гумперт хотел разработать и запустить в производство электрическое купе Nathalie, но этот проект, судя по всему, забуксовал, а на сайте Aiways больше нет упоминаний о Роланде Гумперте. Судя по активности Гумперта в соцсетях, после очередного творческого отпуска он выпустил минувшим летом книжку с собственной биографией и сейчас управляет новой компанией имени себя — Gumpert Automobile. Эта компания занимается строительством экосистемы по добыче водорода из метанола и его использованию в автомобильной промышленности. Сейчас Гумперту 77 лет и он по-прежнему строит обширные планы на будущее.

