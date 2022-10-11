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  • Электрический суперкар Apollo G2J: глобальная разработка и большие амбиции

Электрический суперкар Apollo G2J: глобальная разработка и большие амбиции

11.10.2022 88 0 0

Гонконгская Apollo Future Mobility Group (AFMG) представила прототип электрического суперкара под кодовым индексом G2J, на базе которого хочет выпустить целую плеяду роскошных электромобилей.

 

Apollo возникла на осколках немецкой компании Gumpert, детища инженера и предпринимателя Роланда Гумперта, более тридцати лет проработавшего в Audi, прежде чем начать своё дело. С 2005 по 2012 год компания Gumpert выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем Audi V8, после чего обанкротилась, всё её активы ушли к новым собственникам из Гонконга, они взяли раскрученное имя Apollo в качестве названия своей группы компаний. Apollo Automobil является частью AFMG и занимается непосредственно разработкой автомобилей в Германии, Японии, Великобритании и США, а их производство будет налажено в Китае.

Apollo Intensa Emozione

В 2017 году Apollo представила 780-сильный гиперкар Intensa Emozione с бензиновым двигателем Ferrari V12 и заявила тираж в 10 экземпляров. Осенью прошлого года на выставке в Шанхае дебютировал гиперкар Project Evo, развивающий идеи Intensa Emozione. Серийная версия Project Evo была обещана в 2022 году, но пока так и не появилась. Зато в августе этого года AFMG представила новую стратегию развития с упором на роскошные электромобили, лайфстайл-сервисы и метавселенную.

Тогда же в августе был анонсирован электрический Roadster EV — его премьера должна состояться в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а выход на рынок запланирован на начало 2024 года. После дебютной электрической модели компания обещает как минимум одну новинку каждый год — заявлены спорткары, седаны, кроссоверы и лёгкие коммерческие автомобили, некоторые из них были показаны в виде концептов в 2021 году вместе с гиперкаром Project Evo, судьба которого на сайте Apollo никак не обозначена.

Apollo G2J
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Apollo G2J
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Apollo G2J
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Apollo G2J
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Apollo G2J
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Сегодня AFMG выпустила пространный пресс-релиз, посвящённый электрическому суперкару G2J, который подаётся как инженерный прототип с дизайном, намекающим на то, какими будут новые модели Apollo. То есть, судя по официальном заявлению, Apollo G2J — это не будущая серийная модель, а некая техническая заготовка, например, для вышеупомянутого Roadster EV. Смысл релиза, как мы его понимаем, состоит в том, что инженеры Apollo не сидят без дела, а работают непосредственно с «железом».

Apollo G2J

Apollo G2J сам ездит и имеет вполне законченный дизайн, но его технические характеристики не обозначены даже в общих чертах. Судя по опубликованным фотографиям, в основе G2J лежит углепластиковый монокок, к которому прикручены пока кустарные на вид подрамники. Минималистичный салон G2J тоже имеет вполне товарный вид и опрятную отделку. В общем, ждём теперь, что Apollo покажет в Гуанчжоу.

Apollo G2J
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Apollo G2J
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Apollo G2J
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Скажем несколько слов и о судьбе Роланда Гумперта: после ликвидации компании имени себя в 2014 году он взял творческий отпуск и в 2017 году присоединился в качестве главного инженера к китайскому электромобильному стартапу Aiways. С помощью китайцев Гумперт хотел разработать и запустить в производство электрическое купе Nathalie, но этот проект, судя по всему, забуксовал, а на сайте Aiways больше нет упоминаний о Роланде Гумперте. Судя по активности Гумперта в соцсетях, после очередного творческого отпуска он выпустил минувшим летом книжку с собственной биографией и сейчас управляет новой компанией имени себя — Gumpert Automobile. Эта компания занимается строительством экосистемы по добыче водорода из метанола и его использованию в автомобильной промышленности. Сейчас Гумперту 77 лет и он по-прежнему строит обширные планы на будущее.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки Apollo

 

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1 комментарий
11.10.2022 23:30
rinahige

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