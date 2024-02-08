Электромобильный тупик Ford: миллиарды убытков и надежда на новую платформу

Компания Ford радикально пересматривает электромобильную стратегию, чтобы сократить издержки и повысить конкурентоспособность своих будущих электромобилей. Главный залог конкурентоспособности — доступные цены: для дешёвых «электричек» специальная команда инженеров, изолированная от других проектов Ford, уже два года разрабатывает новую модульную платформу.

На этой неделе компания Ford обнародовала финансовый отчёт за 2023 год: основное внимание инвесторов и СМИ в нём привлекло электромобильное подразделение Ford Model e, принесшее 4,7 млрд долларов убытков. В этом году, по прогнозам компании, убытки Ford Model e составят порядка 5,5 млрд долларов. Поставленная в начале 2023 года задача сделать электромобильное подразделение прибыльным к 2026 году, скорее всего, выполнена не будет.

Ford, как и другие крупные западные автопроизводители, вынужден реагировать на глобальное замедление спроса на электромобили: в декабре мы рассказывали о том, что производственный план по ещё недавно считавшемуся хитом электропикапу Ford F-150 Lightning снижен вдвое и что Ford урезает инвестиции в производство собственных батарей для электромобилей, строительство новых аккумуляторных заводов в США и Турции отменено.

Замедление спроса на электромобили связано с тем, что они в основной своей массе слишком дороги для рядового потребителя. У Форда сейчас нет в гамме доступных электромобилей, кроссовер Mustang Mach-E стоит в США от 42 995 долларов, тогда как рынок требует «электричек» за 20 000 — 25 000 долларов и ещё более дешёвых. Без доступных цен массовой электрификации автопарков не будет.

В конце этого года Ford представит электрическую версию субкомпактного кроссовера Ford Puma для Европы, но это будет очередная конверсия из «углеводородной» модели, то есть дорогая в производстве и, как следствие, малоприбыльная машина. К тому же для США Puma слишком маленькая.

Два компактных кроссовера Ford для Европы, разработанные на фольксвагеновской платформе MEB в рамках альянса Ford и VW, опоздали на рынок: платформа MEB уже морально устарела, при этом построенные на ней машины слишком дорогие: вряд ли европейский Ford Explorer и соплатформенный купеобразный кроссовер Ford окажутся успешными.

Тревожным триггером для компании Ford стало также недавнее заявление Илона Маска о намерении в 2025 году вывести на мировой рынок самую доступную и массовую модель Tesla по цене 25 000 долларов. Tesla очень долго разрабатывает свои новинки, но концентрирует в них много инноваций, что в итоге приводит их к успеху. Для бюджетной модели Tesla в частности анонсирован новый принцип производства, позволяющий сократить расходы на 50%.

С востока на Ford давят шустрые китайские автопроизводители, очень быстро разрабатывающие новые модели: они вытесняют с китайского рынка Форды и Линкольны, которые обновляются реже и медленнее китайских аналогов.

Короче говоря, Ford — слишком старая и слишком большая компания, которая рискует утонуть в быстро меняющейся реальности из-за своей неповоротливости. Гендиректор Ford Джим Фарли прекрасно понимает, куда всё движется, поэтому вынужден предпринимать неординарные меры. В частности он попытался обнадёжить инвесторов заявлением о том, что под его личным контролем уже два года в режиме стартапа работает команда инженеров, проектирующая новую модульную платформу для массовых и недорогих электромобилей Ford.

Режим стартапа означает, что команда изолирована от всех корпоративных процессов Ford, не отягощена бюрократическими процедурами и бесконечными согласованиями, а работает, что называется, по живому — быстро, смело и без ограничений. К чему это приведёт, пока непонятно — Фарли не сообщил, когда первые модели на новой платформе увидят свет, но поскольку бюджетная Tesla названа главным конкурентом, то ясно, что уже 2025 году Форду надо будет что-то показать клиентам и начать производство не позднее 2026 года.

