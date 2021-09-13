Elio-E: американский трицикл-долгострой перешёл на электричество

Компания Elio Motors, основанная в 2009 году американским предпринимателем Полом Элио, мечтала подарить миру дешёвый двухместный автомобиль с бензиновым двигателем, но так и не смогла запустить его в производство. Теперь концепция изменилась: трицикл Elio стал электрическим и заметно подорожал.

Первые серийный образцы трицикла Elio должны были появится ещё в 2012 году, но, как это часто бывает у стартапов, сроки начала выпуска постоянно переносились. У Elio Motors оттяжка приняла анекдотический характер: на дворе 2021 год, производство так и не началось, хотя в 2018 году стартап постил у себя на сайте и в соцсетях фотографии Elio в цехах бывшего завода GM в Шривпорте (США, штат Луизиана). Увы, после тех победных реляций компания на три года пропала с радаров.

На днях Elio Motors внезапно разродилась пресс-релизом, в котором сообщила, что жива и всё это время не прекращала работу, чтобы воплотить мечту своего создателя о дешёвом автомобиле для каждого, но поскольку за прошедшее десятилетие ситуация на рынке изменилась и теперь всем нужны электромобили, то и Elio Motors решила перевести свой трицикл на электротягу.



Электрическая версия получила наименование Elio-E, при этом на сайте производителя есть раздел, посвящённый бензиновому Elio-G, который должен стоить от 7450 долларов, но при этом нет ни технических подробностей, ни предположительной даты начала поставок. Прежде сообщалось, что Elio-G получит 900-кубовый 3-цилиндровый бензиновый мотор (56 л.с.), разработанный немецкой инжиниринговой фирмой IAV GmbH, а в оснащении были заявлены подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, электрические стеклоподъёмники и прочие автомобильные удобства, хотя по сути Elio-G это мотоцикл. На Elio-G было якобы собрано более 65 тысяч заказов. Теперь этих заказчиков планируется переключить на более дорогой Elio-E.



За Elio-E придётся выложить минимум 14 900 долларов. В описании заявлен единственный электромотор, вращающий передние колёса, запас хода на одной зарядке в 150 миль (241 км) и максимальная скорость 177 км/ч. Габаритная длина — 4077 мм, ширина — 1918 мм, высота — 1377 мм, колёсная база — 2794 мм, дорожный просвет — 146 мм.



В базовую комплектацию Elio-E входят три подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, обогрев ветрового и боковых стёкол, радиоприёмник, круиз-контроль, тканевая обивка салона, кресло водителя с механическими регулировками в шести направлениях, электрозамки, электрические стеклоподъёмники, USB-порт для сидящего за водителем единственного пассажира. За пассажиром имеется также небольшой багажный отсек.



Сроки начала производства Elio-E не названы, и это правильно с учётом прошлых невыполненных обещаний. Даже оставить заявку на Elio-E пока нельзя — сайт компании предлагает лишь подписаться на обновления по теме.



Пол Элио и его трёхколёсная чудо-машина

Между тем концепция трицикла с закрытым кузовом и автомобильным уровнем комфорта занимает умы и других предпринимателей: например, есть более компактная и доступная (от 6420 долларов) альтернатива под названием Nimbus Halo или самолётоподный Aptera на солнечных батареях от калифорнийских стартапов, канадские ElectraMeccanica Solo и Daymak Spiritus, а также совсем уж экзотически по части технической концепции педальный гибрид Twike 5 из Германии.

