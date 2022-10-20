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  • Ещё одна новинка от компании Iran Khodro, которая возвращается в РФ: теперь кросс-хэтч

Ещё одна новинка от компании Iran Khodro, которая возвращается в РФ: теперь кросс-хэтч

20.10.2022 209 1 0

Ожидается, что в линейке производителя «пятидверка» заменит старый Peugeot 206. На конвейер кросс-хэтч встанет в следующем году.

 

Иранская компания Iran Khodro (IKCO) в последнее время зачастила с новинками. Так, летом Kolesa.ru рассказывал о двух кроссоверах фирмы – Rira и Ray. Кроме того, на подходе субкомпактный паркетник K112 (клон Renault Kwid), созданный совместно с другим иранским производителем – Saipa. И вот еще одна новая модель: IKCO показала в Иране собственный кросс-хэтч, который пока известен под внутренним индексом TF21, товарное имя объявят позже. Фотографии «пятидверки» опубликовало местное издание Khodrobank.com.

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Это еще прототип, но окончательный вариант сильно отличаться, видимо, не будет. Предполагается, что TF21 придет на смену старому Peugeot 206, который до сих пор выпускает IKCO. В основе кросс-хэтча лежит платформа P200, она считается собственной разработкой компании, но не исключено, что эта «тележка» представляет собой модернизированную версию одной из прежних французских архитектур.

За «кроссоверность» отвечают черный пластиковый обвес с серебристыми вставками по бокам и установленные на крыше рейлинги. Интерьер пока продемонстрировали лишь на презентационном слайде, внутри – довольно лаконичная передняя панель и «парящий» тачскрин мультимедийной системы. Хэтчу также обещаны ESC, датчики света и дождя, система бесключевого доступа.

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Кросс-хэтч IKCO TF21 будет доступен с бензиновым «атмосферником» TU5+ 1.6 (110 л.с.), который сочетается с «механикой» или «автоматом». Привод исключительно передний.

Старт серийного производства новой «пятидверки» в Иране намечен на сентябрь 2023 года.

Между тем ранее стало известно о том, что компания Iran Khodro намерена вернуться на российский рынок: уже в следующем году к нам планируют привезти седан Tara. Если «камбэк» окажется удачным, то модельную гамму, очевидно, расширят. Таким образом, у TF21 есть шансы добраться до РФ.

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1 комментарий
20.10.2022 12:44
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