Ещё раз обновлённая Hyundai Elantra: без «треугольников» и с другим мотором
Глобальная посвежевшая Hyundai Elantra дебютировала в августе 2018-го. Модель значительно преобразилась внешне, главная особенность дизайна – треугольные фары и противотуманки. Такой автомобиль уже доступен в Америке, Корее (на родине марки седан известен как Avante) и Австралии. В этом году обновленная «четырехдверка» начнет осваивать и другие рынки, в том числе и российский. А вот до Китая, судя по всему, «треугольная» Elantra не доберется: для Поднебесной готовят отдельный рестайлинг, фотографии локальной версии опубликовало издание Bitauto.
На китайском рынке модель актуального шестого поколения зовется Elantra Lingdong, ее выпускает совместное предприятие Beijing Hyundai. Пойманная папарацци обновленная «четырехдверка» замаскирована, но все равно заметно, что треугольных фар у нее нет, при этом форму и «начинку» головной оптики все же поменяли. Задние фонари тоже другие, хотя и они не похожи на те, что имеются у глобальной рестайлинговой Элантры. Еще у «поднебесного» варианта наверняка будут иные бамперы и радиаторная решетка.
Пока неизвестно, как изменится салон Hyundai Elantra Lingdong. У «мировой» Elantra внутри появились новые рулевое колесо и дефлекторы обдува, модернизированная «приборка», иной блок управления климатической установкой.
Местные СМИ сообщают, что Elantra Lingdong предложат с новым бензиновым мотором 1.5 и вариатором. Кстати, седан станет первой моделью Hyundai с CVT в Поднебесной. Напомним, вариатор появился и у посвежевшей Avante в Корее, им комплектуются машины со 123-сильным двигателем 1.6 семейства Smart Stream. Отдача полуторалитрового двигателя китайской Элантры не называется. По предварительным данным, этот мотор должен заменить нынешний «атмосферник» 1.6 (128 или 130 л.с.), который сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Для дореформенной Elantra в КНР еще предусмотрена «турбочетверка» 1.4 (130 л.с.), работающая в паре с роботизированной коробкой. Видимо, турбомотор останется в строю.
На китайский рынок обновленный седан должен выйти летом этого года. Дорестайлинговая Elantra Lingdong пользуется неплохим спросом: в январе-ноябре 2018-го (более свежих данных пока нет) было реализовано 195 158 таких машин – вдвое больше, чем за одиннадцать месяцев 2017-го. Цена нынешнего седана начинается с отметки в 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 984 000 рублей по актуальному курсу.
Что же касается России, то у нас «треугольную» Elantra будут продавать с прежними моторами: «атмосферниками» 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149,6 л.с.), оба все так же сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». До российского рынка обновленный седан доберется в первой половине 2019-го.
Дорогая надежность: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 200 за 2,5 миллиона рублей
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?
Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?