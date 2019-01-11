Ещё раз обновлённая Hyundai Elantra: без «треугольников» и с другим мотором

В Сети появились фотографии рестайлинговой «четырехдверки» Хёндэ, предназначенной для китайского рынка. В продажу модель должна поступить летом текущего года.

Глобальная посвежевшая Hyundai Elantra дебютировала в августе 2018-го. Модель значительно преобразилась внешне, главная особенность дизайна – треугольные фары и противотуманки. Такой автомобиль уже доступен в Америке, Корее (на родине марки седан известен как Avante) и Австралии. В этом году обновленная «четырехдверка» начнет осваивать и другие рынки, в том числе и российский. А вот до Китая, судя по всему, «треугольная» Elantra не доберется: для Поднебесной готовят отдельный рестайлинг, фотографии локальной версии опубликовало издание Bitauto.

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На китайском рынке модель актуального шестого поколения зовется Elantra Lingdong, ее выпускает совместное предприятие Beijing Hyundai. Пойманная папарацци обновленная «четырехдверка» замаскирована, но все равно заметно, что треугольных фар у нее нет, при этом форму и «начинку» головной оптики все же поменяли. Задние фонари тоже другие, хотя и они не похожи на те, что имеются у глобальной рестайлинговой Элантры. Еще у «поднебесного» варианта наверняка будут иные бамперы и радиаторная решетка.

Пока неизвестно, как изменится салон Hyundai Elantra Lingdong. У «мировой» Elantra внутри появились новые рулевое колесо и дефлекторы обдува, модернизированная «приборка», иной блок управления климатической установкой.

1 / 3 Обновленная Hyundai Elantra, глобальная версия 2 / 3 Обновленная Hyundai Elantra, глобальная версия 3 / 3 Обновленная Hyundai Elantra, глобальная версия

Местные СМИ сообщают, что Elantra Lingdong предложат с новым бензиновым мотором 1.5 и вариатором. Кстати, седан станет первой моделью Hyundai с CVT в Поднебесной. Напомним, вариатор появился и у посвежевшей Avante в Корее, им комплектуются машины со 123-сильным двигателем 1.6 семейства Smart Stream. Отдача полуторалитрового двигателя китайской Элантры не называется. По предварительным данным, этот мотор должен заменить нынешний «атмосферник» 1.6 (128 или 130 л.с.), который сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Для дореформенной Elantra в КНР еще предусмотрена «турбочетверка» 1.4 (130 л.с.), работающая в паре с роботизированной коробкой. Видимо, турбомотор останется в строю.

1 / 3 Дореформенная Hyundai Elantra Lingdong. Фото: autohome.com.cn 2 / 3 Дореформенная Hyundai Elantra Lingdong. Фото: autohome.com.cn 3 / 3 Дореформенная Hyundai Elantra Lingdong. Фото: autohome.com.cn

На китайский рынок обновленный седан должен выйти летом этого года. Дорестайлинговая Elantra Lingdong пользуется неплохим спросом: в январе-ноябре 2018-го (более свежих данных пока нет) было реализовано 195 158 таких машин – вдвое больше, чем за одиннадцать месяцев 2017-го. Цена нынешнего седана начинается с отметки в 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 984 000 рублей по актуальному курсу.

Что же касается России, то у нас «треугольную» Elantra будут продавать с прежними моторами: «атмосферниками» 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149,6 л.с.), оба все так же сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». До российского рынка обновленный седан доберется в первой половине 2019-го.