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Esteo вывел на российский рынок посвежевший кроссовер Exlantix ET

11.08.2026 58 0 0
Esteo вывел на российский рынок посвежевший кроссовер Exlantix ET

Рекомендованная розничная цена SUV, теперь выпускаемого под молодой «местной» маркой, уже известна – 6 990 000 рублей.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск на авторынке РФ новой марки, которой досталось название Esteo, об этом стало известно в конце апреля 2026-го. Напомним, она в том числе «взяла под своё крыло» китайский суббренд Exlantix, принадлежащий корпорации Chery (ранее модели продавались здесь под маркой Exeed). Теперь в пресс-службе Esteo рассказали о старте продаж в РФ обновлённого кроссовера Exlantix ET.

На фото: Esteo Exlantix ET

Список обновок для Exlantix ET 2026 модельного года довольно скромный, они стали частью модернизации SUV для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. Так, кроссовер получил систему дистанционной парковки с возможностью предварительного выбора парковочного места и управлением процессом с брелока.

Ещё автомобилю достались омыватель камеры заднего вида, увеличенный до семи литров бачок стеклоомывателя, стальные прорезиненные накладки на педали, а также сертифицированное тягово-сцепное устройство с допустимой массой буксируемого прицепа до 1200 кг и вертикальной нагрузкой до 75 кг.

Техника осталась прежней. Напомним, в основе Exlantix ET лежит платформа E0X, он оснащается последовательной plug-in гибридной установкой с 400-вольтовой электрической архитектурой. В её состав входят два электродвигателя, работающий в качестве генератора бензиновый 1,5-литровый турбомотор, не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 40 кВт*ч. Совокупная отдача системы равна 469 л.с., максимальный крутящий момент – 634 Нм.

На фото: салон Esteo Exlantix ET

Суммарный запас хода при полностью заряженном аккумуляторе и полном топливном баке у гибридного кроссовера составляет 1180 км (при расчёте по циклу WLTP). Средний расход топлива – 6,4 литра на 100 км пути. На разгон с места до «сотни» Exlantix ET требуется 4,8 секунды.

Кроссовер, предлагаемый на российском рынке, снабдили более чем тридцатью интеллектуальными водительскими ассистентами. Список включает в себя адаптивный круиз-контроль, функции автоматического экстренного торможения и экстренного удержания в полосе движения, мониторинг слепых зон и систему кругового обзора 540°.

В отделке салона используется натуральная кожа, все сидения имеют подогрев, функции вентиляции и массажа, а переднему пассажирскому креслу (раскладывается до 120°) достался ещё и режим «нулевой гравитации». В списке оснащения ещё числятся: трёхзонный климат-контроль, система очистки и ионизации воздуха, встроенная ароматизация салона, двойные акустические стёкла и многослойные уплотнители дверей.

Модель уже появилась у российских дилеров. Рекомендованная розничная цена посвежевшего Exlantix ET равна 6 990 000 рублей (стоимость указана без учёта скидки по действующим программам).

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