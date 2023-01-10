Estrema Fulminea: итальянский конкурент Rimac Nevera хочет побить рекорд Нюрбургринга

Компания Automobili Estrema со штаб-квартирой в итальянской Модене планирует в июне этого года представить серийную версию своего электрического суперкара Fulminea (название переводится с итальянского как «молниеносный»), а в сентябре отправиться на Нюрбургринг, чтобы показать рекордное время прохождения Северной петли.

О компании Automobili Estrema мы уже рассказывали в мае прошлого года, её основал предприниматель Джанфранко Пиццуто, имеющий за плечами более 30 лет опыта работы в автобизнесе. Особенно почему-то выпячивается участие Пиццуто в прогоревшем стартапе Fisker Automotive (не путать с действующей компанией Хенрика Фискера), но, хочется верить, что у Automobili Estrema дела пойдут лучше.

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Пиццуто и его команда опытных итальянских инженеров и менеджеров хочет выпускать электрические спорткары с передовой технической начинкой. Дебютная модель Fulminea, прошедшая в прошлом году путь от эскизов до полноразмерного прототипа, будет оснащаться четырёхмоторной силовой установкой (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью 1,5 МВт (2040 л.с.). Обещана сумасшедшая динамика: до 320 км/ч Estrema Fulminea сможет разогнаться менее чем за 10 с, до 100 км/ч — менее чем за 2 с. Максимальная скорость будет на уровне 350 км/ч.



Fulminea имеет комбинированную систему питания, она состоит из установленной за салоном твердотельной литий-ионной батареи в чемоданоподобном углепластиковом корпусе и двух суперконденсаоторов, расположенных в районе передней оси, — они как раз отвечают за «молниеносный» разгон. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 520 км по циклу WLTP. Твердотельную батарею разрабатывает бельгийская фирма ABEE (Avesta Battery & Energy Engineering), а за согласованную работу всех компонентов силовой установки отвечает турецкая компания IMECAR Elektronik. Батарея Fulminea будет весить 300 кг, сам суперкар — не более 1500 кг.



Automobili Estrema планирует выпустить 61 экземпляр Fulminea, цена составит около 2 млн евро. Серийную версию Estrema планируется показать в июне этого года, а на сентябрь запланировано покорение Нюрбургринга, для чего запущена краудфандинговая кампания на ресурсе Kickstarter: цель — собрать 99 тысяч евро на установление рекорда и уже ясно, что нужной суммы не наберётся: кампания завершается 12 января, на момент выхода нашей публикации собрано всего 11 450 евро.



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Провал краудфандинговой кампании не означает автоматом, что попытки рекорда не будет — просто она окажется под вопросом: если Automobili Estrema «изыщет внутренние резервы», то можно и попробовать. В классе суперкаров рекорд сейчас принадлежит гибридному Mercedes-AMG One — 6 мин 35,183 с, побить его будет очень непросто. Хорватский электрический суперкар Rimac Nevera, например, на Нюрбургринг пока не едет, зато прошлой осенью он установил абсолютный рекорд скорости среди серийных дорожных электромобилей — 412 км/ч.

