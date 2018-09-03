Производство нового «паркетника» Renault стартует в следующем году. Первой страной, где будет налажен выпуск модели, станет Россия. А вот в Европу кросс пока не собирается.

Мировая премьера купеобразного кроссовера Renault Arkana состоялась на минувшей неделе в рамках Московского автосалона. Модель представили в статусе концепта, однако товарный автомобиль от прототипа внешне отличаться практически не будет. В серию кросс-купе отправят в следующем году. Первой страной, которая получит новинку, станет Россия – для нашего рынка выпуск кросса наладят на московском заводе Renault (бывший «Автофрамос», сегодня предприятие производит Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano). Также Arkana появится в Китае, Корее и Бразилии – в этих странах, вероятно, будут продавать «купе» локальной сборки. А вот до Европы новинка в ближайшем обозримом будущем не доберется – даже под входящим в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi румынским брендом Dacia. Об этом в интервью Kolesa.ru сообщил директор по маркетингу Renault Россия Франциско Идальго-Маркес.

«Такие планы однозначно отсутствуют (выпускать кроссовер под брендом Dacia, — ред.). Я понимаю, почему возникает такая мысль, ведь Logan и Duster были впервые выведены на рынок именно как Dacia. Но это – прошлое, и в отношении Arkana это не имеет никакого смысла. Это настоящий автомобиль Renault, и у нас нет никаких планов производить ее под какой-то другой маркой», — рассказал топ-менеджер.

Напомним, в некоторых европейских странах модели Logan, Sandero и Duster продают под маркой Dacia – как и в РФ, в Старом свете эти автомобили принадлежат к бюджетному сегменту.

Тем не менее, по словам представителя Renault, «паркетники» Arkana российской сборки все же планируют поставлять на экспорт. Но на какие рынки – Франциско Идальго-Маркес не уточнил. «Прежде всего хочу, чтобы все поняли: вывод автомобиля на новый рынок требует больших усилий и много времени, особенно, если имеется в виду локальная сборка. Первым местом, где будет налажен выпуск Arkana, станет Россия, и на заводе уже ведутся все необходимые работы по подготовке серийного производства. Какое-то количество собранных автомобилей обязательно пойдет на экспорт, ну а затем сборка будет локализована в каких-то других странах», — сообщил «Колёсам» Идальго-Маркес. В то же время топ-менеджер отметил, что «все выпущенные в течение первых месяцев автомобили пойдут исключительно на российский рынок».

Сегодня Renault экспортирует весь производимый в РФ модельный ряд в страны ближнего и дальнего зарубежья (СНГ и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) – это кроссоверы Duster и Kaptur, выпускаемые московским заводом, а также седан Logan, хэтчбек Sandero и кросс-версия «пятидверки» Stepway, производимые на АВТОВАЗе в Тольятти. Видимо, Arkana российской сборки появится как минимум в странах СНГ.

Новые подробности о купеобразном кроссовере для РФ — в интервью Kolesa.ru с представителем компании Renault.