Factory Five Mk5 Roadster: новое поколение классики для раздобревших водителей

Американская компания Factory Five Racing из города Вэрхэм (штат Массачусетс) представила новое, пятое по счёту поколение своего родстера в стиле Shelby Cobra: под хорошо знакомыми формами скрывается полностью новая рама с увеличенной на 400% жёсткостью, более просторный салон и множество других изменений.

В этом году компания Factory Five Racing отмечает 30-летие с момента основания, её команда инженеров и мастеров по руководством Дэйва Смита производит в ручном режиме реплики классических моделей Shelby, хот-роды, гоночные пикапы и спорткары собственной разработки. В 2019 году Factory Five анонсировала амбициозный переднемоторный суперкар F9R с 9,5-литровым двигателем V12, но пока так и не смогла завершить его разработку, зато на днях представила уже пятое поколение своего родстера по мотивам Shelby Cobra — это главный продукт Factory Five, приносящий ей небольшой, но стабильный доход.

У Factory Five нет лицензии на производство Shelby Cobra, поэтому нет и соответствующих эмблем на кузове, зато её «кобры» намного дешевле оригинальных, цена которых может превышать миллион долларов. Родстер Factory Five Mk4, который пока остаётся в производстве, стоит от 20 990 долларов, а новый Factory Five Mk5 подороже — от 24 990 долларов, при этом можно купить как готовую машину, так и комплект деталей для самостоятельной сборки.

Разработка Factory Five Mk5 началась ещё в 2017 году, для пятого поколения родстера был сделан полностью новый несущий пространственный каркас из труб прямоугольного сечения вместо круглых. Factory Five уверяет, что новый каркас аж на 400% жёстче предыдущего, при этом его масса выросла всего на 13% до 25 кг. Новый каркас сделан с прицелом на корпулентных водителей: салон стал заметно просторнее и готов вместить пилота ростом до 195 cм и весом до 150 кг. Объём багажника тоже увеличился, а двери стали прочнее и безопаснее. Благодаря более низкому полу дуга безопасности опущена на 5 см, что сделало внешний вид родстера чуть более элегантным.

В подвеске Factory Five Mk5 используются новые кованые алюминиевые рычаги, уменьшающие неподрессоренные массы. Салон получил новую систему микроклимата. Впервые для родстера в виде опции предлагается накладная жёсткая крыша, причём это довольно громоздкая конструкция с собственной рамкой лобового стекла и очень большим задним стеклом. Команда Factory Five долго колдовала над этой крышей, желая сделать её по-настоящему красивой, и, кажется, ей это удалось. Подгонка кузовных панелей стала точнее, покраска теперь требует меньше времени и материалов.

Для Factory Five Mk5 предлагается огромное количество декоративных и технических опций, которые влияют на динамические характеристики и массу автомобиля, в «базе» родстер весит чуть более тонны и оснащён регулируемыми амортизаторами Koni. Вместо стандартной зависимой задней подвески со стабилизирующей тягой Панара можно заказать независимую. Под капотом будет трудиться один из предлагаемых двигателей V8 вплоть до монструозного 7,3-литрового Ford Godzilla мощностью 436 л.с. Коробка передач в любом случае механическая, ведущие колёса — задние. Заказать можно как леворульную, так и праворульную версию спорткара.

За свою историю компания Factory Five изготовила и передала клиентам более 1600 кит-каров. От себя добавим, что пресс-релиз, посвящённый дебюту родстера Mk5, написан лично президентом компании Дэйвом Смитом и наполнен живыми человеческими эмоциями — мол, коммерческой надобности разрабатывать пятое поколение родстера не было, но мы любим машины больше, чем деньги, и понимаем, что Mk5 вряд ли себя окупит. В эпоху KPI и натужной эффективности читать такие пресс-релизы и делать из них новости — одно удовольствие.